На Бориса Богаткова открылся большой иранский ресторан с машиной для шашлыков и пловом без мяса

Одно из основных блюд заведения — шашлыки





В новостройке на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска начало работать кафе иранской кухни «BYF 119». Почти всё кухонное оборудование для него специально привезли из Ирана.





Заведение уже заняло 2-й этаж новостройки — владельцы планируют занять ещё и 3-й





Кафе «BYF 119» заняло весь второй этаж недавно построенного трехэтажного здания на Бориса Богаткова, 121.





Слева — автоматизированный вертикальный газовый гриль для приготовления большого количества кебабов одновременно. Оборудование готовит блюда почти без участия человека





В кафе — большая открытая кухня, по площади равная залу и явно рассчитанная на большой поток посетителей. Как рассказали в заведении, всё основное оборудование привезено из Ирана. Так, здесь установлены два больших газовых мангала, один из которых — автоматический с производительностью до 300 шашлыков в час. Плов тоже готовится на специальных газовых горелках.







Половина зала отведена под открытую кухню





Особенностью заведения обещает стать плов, который здесь делают в иранской манере, когда рис с овощами готовится отдельно и уже в тарелке смешивается с добавками. В качестве таких добавок может использоваться не только мясо, но и рыба, а также сухофрукты.







Кебаб из минтая





Заведением управляет ООО «ФОРСИРОН», зарегистрированное в августе прошлого года. Единственный учредитель компании — Голамали Мохсен Абдуллах.







Порция иранского плова





Комплект из супа, порции плова с рыбным кебабом и чайника иранского чая с шафраном обойдётся в кафе в 400 рублей.







Повара заведения приехали из Ирана





Как рассказали в заведении, владелец планирует занять и третий этаж здания — там будут уже отдельные комнаты для закрытых семейных застолий.







Зал оформлен большими фотографиями иранских достопримечательностей





«BYF 119» открылся на прошлой неделе и пока работает в тестовом режиме — это первая в Новосибирске попытка создать в городе заведение иранской кухни.





Улица Бориса Богаткова становится местом сосредоточения ближневосточной кухни. На этой же улице, ближе к станции метро «Золотая Нива», в декабре должен открыться также двухэтажный турецкий ресторан «Искендер».

