На Бориса Богаткова открылся большой иранский ресторан с машиной для шашлыков и пловом без мяса
Заведение появилось в районе, застроенном частными домами
В новостройке на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска начало работать кафе иранской кухни «BYF 119». Почти всё кухонное оборудование для него специально привезли из Ирана.
Кафе «BYF 119» заняло весь второй этаж недавно построенного трехэтажного здания на Бориса Богаткова, 121.
В кафе — большая открытая кухня, по площади равная залу и явно рассчитанная на большой поток посетителей. Как рассказали в заведении, всё основное оборудование привезено из Ирана. Так, здесь установлены два больших газовых мангала, один из которых — автоматический с производительностью до 300 шашлыков в час. Плов тоже готовится на специальных газовых горелках.
Особенностью заведения обещает стать плов, который здесь делают в иранской манере, когда рис с овощами готовится отдельно и уже в тарелке смешивается с добавками. В качестве таких добавок может использоваться не только мясо, но и рыба, а также сухофрукты.
Заведением управляет ООО «ФОРСИРОН», зарегистрированное в августе прошлого года. Единственный учредитель компании — Голамали Мохсен Абдуллах.
Комплект из супа, порции плова с рыбным кебабом и чайника иранского чая с шафраном обойдётся в кафе в 400 рублей.
Как рассказали в заведении, владелец планирует занять и третий этаж здания — там будут уже отдельные комнаты для закрытых семейных застолий.
«BYF 119» открылся на прошлой неделе и пока работает в тестовом режиме — это первая в Новосибирске попытка создать в городе заведение иранской кухни.
Улица Бориса Богаткова становится местом сосредоточения ближневосточной кухни. На этой же улице, ближе к станции метро «Золотая Нива», в декабре должен открыться также двухэтажный турецкий ресторан «Искендер».
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Стас Соколов
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