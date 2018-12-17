Черепки и 22 могилы: учёные целиком выкопали древнее поселение недалеко от Большевистской

Всего за время работы было найдено 10 тысяч находок и два десятка захоронений





Новосибирские учёные закончили разработку древнего поселения в Октябрьском районе города — всего за время работы было найдено 10 тысяч находок и два десятка захоронений.





Проект акта об исключении памятника археологии поселение «Турист-2» из перечня выявленных объектов культурного наследия появился на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» 11 декабря.





Как сообщил корреспонденту НГС начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия по Новосибирской области Александр Кошелев, решение об исключении было принято в связи с тем, что на объекте прекратились археологические работы.





«Сотрудниками ФГБУН "Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук" проводились спасательные археологические полевые работы <...>, в результате которых памятник археологии "Турист-2" был полностью раскопан и, таким образом, прекратил свое физическое существование», — объяснил Кошелев.





Как уточнила корреспонденту НГС руководитель археологического отряда «Новосибирский», научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Наталья Басова, всего на участке было обнаружено около 10 тысяч находок.





Некоторые находки оказались уникальными для Сибири





«Вообще артефактов было найдено около 10 тысяч. Это на 6 тысяч квадратных метров достаточно большой объём.





У нас самые значительные, самые впечатляющие находки — это антропоморфные фигуры из бивня мамонта, из капа (древесного нароста. — Прим. ред.). На территории Сибири это уникальные находки.





Было найдено много сосудов, большинство из которых наши реставраторы смогли восстановить. Кроме того, нами были обнаружены и выкопаны ещё 22 погребения и каменные артефакты», — рассказала Басова.





После завершения работы археологов участок недалеко от берега Оби можно будет застроить, пояснила Наталья Басова. Ранее в компании «Сибакадемстрой», которая строит микрорайон «Европейский Берег», поясняли, что участок с раскопками будет застраиваться в последнюю очередь. «Все строительные работы и технологические процессы были скорректированы так, чтобы не помешать археологическим раскопкам и не нарушить территорию. Мы помогали с подготовкой участка, предоставляли технику для расчистки территории от строительного мусора соседних объектов, — подчёркивали в компании. — "Сибакадемстрой" в полном объёме финансирует работы, связанные с археологическими раскопками, и сотрудничает с Институтом археологии и этнографии СО РАН».





Раскопки памятника археологии начались прошлым летом. В первый месяц раскопок учёные смогли установить, что первые находки принадлежат бронзовому веку. Немного позднее археологи сообщили, что нашли первое человеческое захоронение — вместе с останками обнаружили костяное украшение.