Заметёт и заморозит: в Новосибирск идёт метель с порывистым ветром

В город придут снегопады, а потом и похолодание

В город идут снегопады, метели и ветер до 15 метров в секунду
В город идут снегопады, метели и ветер до 15 метров в секунду


Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на первую половину наступившей недели: в области и городе ожидаются снегопады, метели и порывистые ветры.


«Мы остаёмся под властью ныряющих с северо-запада волновых циклонических возмущений, атмосферных фронтов. Поэтому в ближайшие трое суток весьма вероятны снегопады разной интенсивности, метели, порывистые ветры, особенно 19 и 20 [декабря] — там порывы ветра [по Новосибирской области] могут достигать 15–20 метров в секунду», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По его словам, в Новосибирске самый ощутимый ветер будет дуть в среду, 19 декабря: он может усиливаться до 15 метров в секунду, ожидается метель. На следующий день порывы ослабеют.


Во вторник и среду, 18 и 19 декабря, ночная температура в городе будет держаться на уровне –13…–15 градусов, днём синоптики прогнозируют –10…–11


В четверг, 20 декабря, регион попадёт под влияние холодного атмосферного фронта — столбик термометра в Новосибирске опустится до –18 градусов. 


В течение четверга температура продолжит понижаться ещё сильнее, сообщил Ренад Ягудин.


Ранее НГС составил хронику работы новосибирских властей по уборке снега за последние несколько лет — для борьбы с «аномальными» снегопадами чиновники покупают новую технику, придумывают альтернативные правила уборки города и сваливают вину друг на друга.


Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.

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