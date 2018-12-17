«Падала и теряла сознание»: дикая косуля забрела в Новосибирск и разбила голову
Заблудившееся животное поймали и передали в зоопарк
Дикая косуля пришла в приют зоозащитников в Дзержинском районе Новосибирска — животное поймали и передали в зоопарк.
Инцидент произошёл днём 16 декабря, когда дикая косуля самостоятельно вышла к приюту, который находится в районе Золотой горки.
«Мы вообще не знаем. Мы занимались своими делами, ничего не видели. Вдруг она появилась посреди вольера <…>. Косуля уперлась в сетку-рабицу, видимо, хотела проскочить. Начала очень сильно биться, так, что падала и теряла сознание. Как она появилась, непонятно. Это дикая косуля. <…> Единственное, она разбила себе голову и ободрала рожки о наш забор, больше никаких травм у нее не было», — рассказала корреспонденту НГС зоозащитник Татьяна Палкина.
По её словам, животное разбило голову и ободрало рога, пытаясь пробиться через забор приюта. После того, как косулю поймали, её передали Новосибирскому зоопарку.
На прошлой неделе стало известно, что водитель транспортной компании GTD привёз на склад в Новосибирске северного оленя — шофёр не смог проехать мимо раненого животного на трассе.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Александр Сильченко
Фото vk.com/gorpriut_novosibirsk