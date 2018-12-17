«Падала и теряла сознание»: дикая косуля забрела в Новосибирск и разбила голову

Косуля поранила голову и рога о забор





Дикая косуля пришла в приют зоозащитников в Дзержинском районе Новосибирска — животное поймали и передали в зоопарк.





Инцидент произошёл днём 16 декабря, когда дикая косуля самостоятельно вышла к приюту, который находится в районе Золотой горки.





«Мы вообще не знаем. Мы занимались своими делами, ничего не видели. Вдруг она появилась посреди вольера <…>. Косуля уперлась в сетку-рабицу, видимо, хотела проскочить. Начала очень сильно биться, так, что падала и теряла сознание. Как она появилась, непонятно. Это дикая косуля. <…> Единственное, она разбила себе голову и ободрала рожки о наш забор, больше никаких травм у нее не было», — рассказала корреспонденту НГС зоозащитник Татьяна Палкина.





По её словам, животное разбило голову и ободрало рога, пытаясь пробиться через забор приюта. После того, как косулю поймали, её передали Новосибирскому зоопарку.







Дикую косулю передали зоопарку





На прошлой неделе стало известно, что водитель транспортной компании GTD привёз на склад в Новосибирске северного оленя — шофёр не смог проехать мимо раненого животного на трассе.