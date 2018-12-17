Фото: из психбольницы в Новосибирске сбежал опасный пациент

63-летний пациент ушёл сегодня из психбольницы на улице Тульской

Новосибирские полицейские попросили помощи в поиске сбежавшего пациента психиатрической больницы.







«Разыскивается социально опасный гражданин — Мошков Виктор Андреевич <…>, самовольно ушедший из психиатрической больницы в Кировском районе Новосибирска», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







В ведомстве уточнили, что пациент ушёл из больницы сегодня. Согласно ориентировке, ему 63 года, у него худощавое телосложение, лысина. Рост пропавшего — 174 сантиметра. Он был одет в чёрную футболку, светлую куртку с капюшоном и светлые штаны, на ногах были чёрные ботинки.







Всех, кто что-либо знает о местонахождении сбежавшего пациента психбольницы, полицейские просят звонить по телефонам 8 (383) 232–15–79, 232–15–69, 232–16–02 или 232–27–02.







Как сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах, Виктор Мошков ушёл из психбольницы на улице Тульской, где лечился по решению суда.





Этим летом в Новосибирске искали ещё одного сбежавшего пациента психбольницы — вскоре он сам вернулся на принудительное лечение.