Пока тепло, копают: коммунальщики отключили от отопления больницы и школы

В зону отключения попали несколько школ и больниц





В понедельник, 17 декабря, коммунальщики отключили от отопления и горячей воды почти 60 зданий в разных районах Новосибирска.





По информации пресс-службы СГК, отключения в домах новосибирцев продлятся не дольше 12 часов. Среди зданий, оставшихся без тепла, оказались 43 жилых дома, 3 детских учреждения и 3 больницы.





«Пользуясь благоприятными погодными условиями (без морозов), специалисты теплосетевого подразделения СГК выполняют ремонты на 10 объектах.





Часть работ специалисты будут проводить без отключения потребителей от тепла и горячего водоснабжения — ремонтные работы по адресам Есенина, 29/1 и Березовая, 3/1», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе энергокомпании.





Кроме того, по информации коммунальщиков, горячая вода и отопление на несколько часов пропадут в домах Салтыкова-Щедрина, 1; Державина, 42; в больнице на улице Якушева, 41 и улице Вертковской, а также в доме на улице Рассветной, 5.





«По адресу Бориса Богаткова, 203 в 13 близлежащих домах и одном детском учреждении и 6 прочих объектах в период с 9:00 до 20:00 будет отключено горячее водоснабжение и отопление.





В связи с ремонтными работами в районе Новосибирского электровозоремонтного завода в 11 домах по 1-я Механической и Бердскому шоссе в период с 11:00 до 17:00 будет отключено отопление и горячее водоснабжение», — добавили в «Сибирской генерирующей компании».





На прошлой неделе стало известно, что представители СГК остались недовольны новыми тарифами на отопление, которые повысили на днях, — компания планирует подать в суд на департамент по тарифам.

