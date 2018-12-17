Мальчик с ДЦП встал на лыжи и стал героем клипа на песню «Богемская рапсодия»

Новосибирцы собрали деньги на оплату курса для Андрея Аронова на показе фильма о Фредди Меркьюри





Новосибирский благотворительный фонд «Спорту место» прокатил на лыжах мальчика с ДЦП Андрея Аронова и снял клип о нём на песню Bohemian rhapsody группы The Queen .





О тройняшках Ароновых НГС рассказал ещё в апреле 2015 года. Они родились на 10 недель раньше срока, а через несколько месяцев мальчикам поставили диагноз ДЦП. В воскресенье, 16 декабря, директор фонда «Спорту место» Владислав Иванов снял клип, как один из братьев учится кататься на лыжах в Кольцово.





«Здесь задействован фонд "Спорту место", но занятия оплатил "Ротари клуб" — в ноябре они устроили благотворительный показ фильма "Богемская рапсодия". Они неслучайно выбрали мою семью, ведь одним из основателей клуба в Новосибирске был мой покойный муж. Те члены клуба, которые работают в нём и организовывают проекты, они были в молодёжном клубе на тот момент, когда мой муж активно работал. Сейчас они уже зрелые и состоявшиеся люди. Когда мне это предложили, для меня это был акт памяти человеку, которого они знали и помнят», — рассказала мама мальчика Екатерина Аронова.







Съёмки ролика прошли в парке в Кольцово. Канал Sportumesto / youtube.com





По словам мамы Екатерины Ароновой, из всех братьев именно Андрей больше всех любит драйв и скорость — мальчик был в восторге от поездки на лыжах по склонам в парке в Кольцово. Этой зимой ему предстоит курс занятий по горным лыжам.





Братья Андрея Павел и Пётр проходят реабилитацию после ортопедических операций и временно заниматься спортом не могут.





Осенью фонд «Спорту место» исполнил мечту мечту прикованного к инвалидному креслу Александра Иванова из Новосибирской области — волонтёры собрали более 100 тысяч рублей и свозили Александра на всемирную серию гонки «Формула-1» в Сочи.