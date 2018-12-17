Самбистка из Новосибирска выиграла Кубок Европы в Мадриде

Олинда Храпунова завоевала золото Еврокубка в Испании





Новосибирская спортсменка Олинда Храпунова стала победительницей III Кубка Европы по самбо — соревнования в Мадриде завершатся сегодня.





Храпунова выступает в весовой категории до 80 килограммов. Её соперницами на кубке в Испании стали спортсменки из Франции и Нидерландов. Француженка уступила Олинде Храпуновой со счётом 3:0, а финальная схватка с Сашей Гориссен из Нидерландов оказалась для сибирячке напряжённой.





«Я за всю встречу тянула 4 раза болевой, а нидерландка не сдавалась, потом у неё вылетел палец, она сама себе его вправила и продолжила бороться, было страшно, конечно, но по итогу я вытянула болевой», — рассказала Олинда Храпунова о тяжёлом финале.







«Новосибирская региональная федерация самбо» / vk.com





Новосибирской спортсменке Олинде Храпуновой 19 лет, она тренируется в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства у Алексея Орлова и Андрея Копёнкина. В октябре Олинда Храпунова впервые стала победительницей первенства мира — долгожданная победа досталась ей в схватке с самбисткой из Болгарии Элиной Стояновой.