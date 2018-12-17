Самбистка из Новосибирска выиграла Кубок Европы в Мадриде

Олинда Храпунова одержала победу над спортсменками из Франции и Нидерландов

Олинда Храпунова завоевала золото Еврокубка в Испании
Олинда Храпунова завоевала золото Еврокубка в Испании


Новосибирская спортсменка Олинда Храпунова стала победительницей III Кубка Европы по самбо — соревнования в Мадриде завершатся сегодня. 


Храпунова выступает в весовой категории до 80 килограммов. Её соперницами на кубке в Испании стали спортсменки из Франции и Нидерландов. Француженка уступила Олинде Храпуновой со счётом 3:0, а финальная схватка с Сашей Гориссен из Нидерландов оказалась для сибирячке напряжённой.


«Я за всю встречу тянула 4 раза болевой, а нидерландка не сдавалась, потом у неё вылетел палец, она сама себе его вправила и продолжила бороться, было страшно, конечно, но по итогу я вытянула болевой», — рассказала Олинда Храпунова о тяжёлом финале.


«Новосибирская региональная федерация самбо» / vk.com


Новосибирской спортсменке Олинде Храпуновой 19 лет, она тренируется в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства у Алексея Орлова и Андрея Копёнкина. В октябре Олинда Храпунова впервые стала победительницей первенства мира — долгожданная победа досталась ей в схватке с самбисткой из Болгарии Элиной Стояновой.

Прочтений: 2845

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено