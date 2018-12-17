Самбистка из Новосибирска выиграла Кубок Европы в Мадриде
Олинда Храпунова одержала победу над спортсменками из Франции и Нидерландов
Новосибирская спортсменка Олинда Храпунова стала победительницей III Кубка Европы по самбо — соревнования в Мадриде завершатся сегодня.
Храпунова выступает в весовой категории до 80 килограммов. Её соперницами на кубке в Испании стали спортсменки из Франции и Нидерландов. Француженка уступила Олинде Храпуновой со счётом 3:0, а финальная схватка с Сашей Гориссен из Нидерландов оказалась для сибирячке напряжённой.
«Я за всю встречу тянула 4 раза болевой, а нидерландка не сдавалась, потом у неё вылетел палец, она сама себе его вправила и продолжила бороться, было страшно, конечно, но по итогу я вытянула болевой», — рассказала Олинда Храпунова о тяжёлом финале.
Новосибирской спортсменке Олинде Храпуновой 19 лет, она тренируется в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства у Алексея Орлова и Андрея Копёнкина. В октябре Олинда Храпунова впервые стала победительницей первенства мира — долгожданная победа досталась ей в схватке с самбисткой из Болгарии Элиной Стояновой.
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Дарья Януш
Фото НЦВСМ
Видео группы «Новосибирская региональная федерация самбо» / vk.com