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В Новосибирск привезли трофейное оружие сирийских террористов

Военные планируют показать его на выставке в Доме офицеров

В коллекции представлено больше 40 видов оружия, произведённого в разных странах
В коллекции представлено больше 40 видов оружия, произведённого в разных странах


В Новосибирск привезли изъятое у террористов оружие — военные планируют организовать выставку, чтобы показать его горожанам.


Трофейное оружие сегодня привезли в Новосибирск рейсом из Екатеринбурга.


«В Новосибирске покажут более 40 образцов оружия, изъятого у боевиков в ходе освобождения правительственными войсками при поддержке Вооруженных Сил России территории Сирии от террористов», — цитирует РИА Новости пресс-службу Центрального военного округа.


В список трофеев вошли как самодельные образцы вооружения, так и оружие, произведённое в США, Франции, Израиле и Италии. Трофеи представят на выставке в Доме офицеров 18 декабря, после чего образы оружия покажут жителям Академгородка и Бердска.


В октябре Новосибирский авиационный завод имени Чкалова сделал партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 для военных Хабаровского края. На днях несколько самолётов отправили из Новосибирска в Челябинск

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