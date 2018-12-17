подробности В Новосибирск привезли трофейное оружие сирийских террористов Военные планируют показать его на выставке в Доме офицеров

В коллекции представлено больше 40 видов оружия, произведённого в разных странах

В Новосибирск привезли изъятое у террористов оружие — военные планируют организовать выставку, чтобы показать его горожанам.

Трофейное оружие сегодня привезли в Новосибирск рейсом из Екатеринбурга.

«В Новосибирске покажут более 40 образцов оружия, изъятого у боевиков в ходе освобождения правительственными войсками при поддержке Вооруженных Сил России территории Сирии от террористов», — цитирует РИА Новости пресс-службу Центрального военного округа.

В список трофеев вошли как самодельные образцы вооружения, так и оружие, произведённое в США, Франции, Израиле и Италии. Трофеи представят на выставке в Доме офицеров 18 декабря, после чего образы оружия покажут жителям Академгородка и Бердска.

В октябре Новосибирский авиационный завод имени Чкалова сделал партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 для военных Хабаровского края. На днях несколько самолётов отправили из Новосибирска в Челябинск.



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Александр Сильченко

Фото Александра Ощепкова из архива НГС

