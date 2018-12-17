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«Лада» попала в аварию при попытке развернуться на Мочищенском шоссе: пассажирку увезли в больницу

Отечественное авто сошлось в ДТП с «Тойотой»

Оба водителя ехали со стороны Дачного шоссе, но потом один из них решил развернуться и попал в аварию
Оба водителя ехали со стороны Дачного шоссе, но потом один из них решил развернуться и попал в аварию


В ночь на понедельник, 17 декабря, пассажирка «Лады Ларгус» пострадала в аварии с «Тойотой» на Мочищенском шоссе в Заельцовском районе Новосибирска.


ДТП случилось в 2:15 возле пересечения с улицей Жуковского, рассказала корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Юлия Ракунова.


По её данным, оба водителя ехали в одном и том же направлении, но потом один из них начал разворачиваться и не уступил дорогу другому.


«Водитель 1980 года рождения, трезвый, на автомобиле "Лада" двигался по улице Мочищенское шоссе со стороны Дачного шоссе и напротив дома № 2 по улице Жуковского, совершая разворот в обратном направлении, совершил столкновение с автомобилем "Тойота Корона Премио"», — описала аварию Юлия Ракунова.


Она уточнила, что в ДТП пострадала 32-летняя пассажирка «Лады Ларгус».


«Была доставлена в больницу с предварительным диагнозом "дисторсия шейного отдела позвоночника, ушиб мягких тканей головы, тела"», — пояснила инспектор пропаганды.


По её словам, за рулём «Тойоты» был 31-летний водитель, в момент ДТП он был трезвым.


В больницу увезли 32-летнюю пассажирку «Лады»
В больницу увезли 32-летнюю пассажирку «Лады»


На прошлой неделе в пятницу ещё одно серьёзное ДТП случилось на трассе Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе: рейсовый автобус Новосибирск — Кемерово врезался в разделитель и вылетел в припаркованный грузовик. В аварии не обошлось без пострадавших.

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