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Дым из подполья: в Новосибирске стали чаще продавать контрабандные сигареты

Их доля на рынке выросла на 70% по сравнению с прошлым годом

В третьем квартале 2018 года доля нелегальных сигарет в Новосибирске превысила 8%
В третьем квартале 2018 года доля нелегальных сигарет в Новосибирске превысила 8%


Новосибирцам стали чаще продавать сигареты нелегального происхождения: в третьем квартале 2018 года их доля на рынке превысила 8% — это значительно больше, чем за тот же период прошлого года.


«В Новосибирске доля контрафактных сигарет в общем обороте поднялась на 70% — с 4,9% в третьем квартале 2017 года до 8,4% в 2018 году», — сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на данные международного исследовательского агентства Nielsen.


В целом в Западной Сибири, по данным Nielsen, нелегальное происхождение имеет каждая седьмая пачка сигарет. В третьем квартале доля поддельных сигарет в Сибирском федеральном округе была на уровне 15,2%.


При этом аналитики агентства отмечают, что в основном контрабандные сигареты поступают из стран Евразийского экономического союза, пишет РБК Новосибирск.


В сентябре в Новосибирске прошла социальная акция «Конфетку за сигаретку» — волонтёры забрали у новосибирцев сигареты в обмен на гематоген. Акцию провели студенты-первокурсники НГМУ около перекрёстка улиц Залесского и Дуси Ковальчук. 

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