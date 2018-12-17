Дым из подполья: в Новосибирске стали чаще продавать контрабандные сигареты

Их доля на рынке выросла на 70% по сравнению с прошлым годом

В третьем квартале 2018 года доля нелегальных сигарет в Новосибирске превысила 8%





Новосибирцам стали чаще продавать сигареты нелегального происхождения: в третьем квартале 2018 года их доля на рынке превысила 8% — это значительно больше, чем за тот же период прошлого года.







«В Новосибирске доля контрафактных сигарет в общем обороте поднялась на 70% — с 4,9% в третьем квартале 2017 года до 8,4% в 2018 году», — сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на данные международного исследовательского агентства Nielsen.







В целом в Западной Сибири, по данным Nielsen, нелегальное происхождение имеет каждая седьмая пачка сигарет. В третьем квартале доля поддельных сигарет в Сибирском федеральном округе была на уровне 15,2%.







При этом аналитики агентства отмечают, что в основном контрабандные сигареты поступают из стран Евразийского экономического союза, пишет РБК Новосибирск.





В сентябре в Новосибирске прошла социальная акция «Конфетку за сигаретку» — волонтёры забрали у новосибирцев сигареты в обмен на гематоген. Акцию провели студенты-первокурсники НГМУ около перекрёстка улиц Залесского и Дуси Ковальчук.