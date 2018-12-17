Дым из подполья: в Новосибирске стали чаще продавать контрабандные сигареты
Их доля на рынке выросла на 70% по сравнению с прошлым годом
Новосибирцам стали чаще продавать сигареты нелегального происхождения: в третьем квартале 2018 года их доля на рынке превысила 8% — это значительно больше, чем за тот же период прошлого года.
«В Новосибирске доля контрафактных сигарет в общем обороте поднялась на 70% — с 4,9% в третьем квартале 2017 года до 8,4% в 2018 году», — сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на данные международного исследовательского агентства Nielsen.
В целом в Западной Сибири, по данным Nielsen, нелегальное происхождение имеет каждая седьмая пачка сигарет. В третьем квартале доля поддельных сигарет в Сибирском федеральном округе была на уровне 15,2%.
При этом аналитики агентства отмечают, что в основном контрабандные сигареты поступают из стран Евразийского экономического союза, пишет РБК Новосибирск.
В сентябре в Новосибирске прошла социальная акция «Конфетку за сигаретку» — волонтёры забрали у новосибирцев сигареты в обмен на гематоген. Акцию провели студенты-первокурсники НГМУ около перекрёстка улиц Залесского и Дуси Ковальчук.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова