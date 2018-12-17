Новосибирец выиграл Кубок России по киберспорту

Финальный поединок завершился со счётом 4:0 в пользу новосибирского спортсмена





Вечером в воскресенье, 16 декабря, в Тюмени завершился Кубок России 2018 по киберспорту. Новосибирец Александр Грушко стал победителем в дисциплине Hearthstone.







В финале спортсмен победил соперника из Якутии со счётом 4:0 и стал обладателем денежного приза — 250 тысяч рублей. Серебряный призёр кубка получит 150 тысяч рублей, бронзовый — 70 тысяч рублей. Игрок, занявший четвертое место, — 30 тысяч рублей.





В турнире участвовали спортсмены из России, Китая, Сербии, Хорватии, Белоруссии и Украины. Общий призовой фонд Кубка России по киберспорту составил 3,5 миллиона рублей.





Киберспорт становится всё более популярным среди жителей города. В прошлом году в Новосибирск на кубок юниоров по компьютерному спорт съехались более 32 команд.