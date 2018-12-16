На линию метро вышел поезд с портретами новосибирских спортсменов

В поезде можно увидеть баннеры с начинающими, но очень талантливыми спортсменами





Сегодня, 16 декабря, в одном из поездов новосибирского метрополитена появилась экспозиция, посвященная спортивным достижениям новосибирцев.







Выставка заняла четыре вагона — на стенах поезда разместились баннеры с изображениями начинающих и именитых новосибирских спортсменов. Эта экспозиция стала частью запущенного в прошлом году проекта «Герои с нашего двора», сообщил корреспонденту НГС руководитель федерального проекта «Детский спорт» по Сибирскому федеральному округу Александр Борматов.





Фотографии спортсменов заняли четыре вагона





Он пояснил, что летом прошлого года участники проекта «Детский спорт» поставили перед собой задачу сделать спортивные секции популярными у подрастающего поколения.







«Мы начали думать, как сделать так, чтобы детей, которые сейчас занимаются другими совершенно вещами, сидят в интернете, всё-таки заинтересовать и привлечь к этим видам спорта. И пришла в голову такая идея: сделать визуальные образы их сверстников, наиболее ярких и талантливых детей, победителей и призёров в различных видах спорта, которые у нас в области есть, и таким образом в качестве "героев с нашего двора" представить их широкой публике», — рассказал Александр Борматов.





По его словам, серия баннеров с детьми, которые добились успехов в спорте, тогда появилась не только на улицах города. Их распространяли и в интернете. После к ним добавились изображения детей с инвалидностью, которые тоже успешно занимаются спортом, а также баннеры, посвящённые преемственности поколений в спорте: вместе со знаменитыми спортсменами — победителями чемпионатов мира, чемпионами и призёрами Олимпийских игр — на баннерах были сфотографированы дети, представляющие тот же вид спорта. Продолжить эту серию авторы проекта решили изображениями новосибирских тренеров.





Фотографии из этой подборки и представлены в брендированном поезде новосибирского метро, пояснил Александр Борматов.





Участники проекта считают, что эти баннеры позволят сделать спорт более популярным у молодёжи





На презентацию экспозиции приехала трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина





Вместе с начинающими спортсменами на баннерах изображены знаменитости





Презентация экспозиции состоялась вечером 16 декабря





Два вагона посвящены начинающим спортсменам, третий — тренерам, а четвёртый — преемственности поколений в спорте





В ноябре в поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвящённая 60-летию художественного музея, — фотографии, которыми украсили стены поезда, рассказывают об истории его создания.

