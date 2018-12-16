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Дуэт из Новосибирска снял клип про мир постапокалипсиса

Съемки проходили в промышленной зоне и на заброшенном причале Новосибирска

Клип снимали два дня
Клип снимали два дня


Творческий дуэт из Новосибирска AMELCHENKO опубликовал на своем канале видеоклип Stalker, который за сутки собрал более 3,5 тысячи просмотров.


«Мы хотели показать мир, где произошла какая-то катастрофа. Главная героиня проснулась в капсуле в бомбоубежище, понимает, что она одна, других людей вокруг нет, она пытается связаться с кем-то во внешнем мире, найти еще одного живого человека. В течение клипа героиня находит подсказки — мелодия, которую она поймала по радиоволнам, и картина, на которой изображено чистое синее небо и двое людей, смотрящих на сдвоенные луны. Весь клип я ищу это место и того самого выжившего человека, мелодию которого слышала по радио, и в конце нахожу то самое место с картины», — рассказала Светлана Амельченко корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте».






Идея для нового видео пришла после просмотра фильмов в жанрах стимпанк и постапокалипсис.


«Съемки проходили в квесте "выХод" <...> на Вокзальной магистрали, в промышленной зоне на улице Станционной и в окрестностях Новосибирска на каком-то заброшенном причале», — поясняет Светлана.


Клип снимали в июле этого года.


В марте Светлана Амельченко записала кавер-версию песни британской певицы Адель Hello. Видео набрало более 50 тысяч просмотров на YouTube.

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