Дуэт из Новосибирска снял клип про мир постапокалипсиса
Съемки проходили в промышленной зоне и на заброшенном причале Новосибирска
Творческий дуэт из Новосибирска AMELCHENKO опубликовал на своем канале видеоклип Stalker, который за сутки собрал более 3,5 тысячи просмотров.
«Мы хотели показать мир, где произошла какая-то катастрофа. Главная героиня проснулась в капсуле в бомбоубежище, понимает, что она одна, других людей вокруг нет, она пытается связаться с кем-то во внешнем мире, найти еще одного живого человека. В течение клипа героиня находит подсказки — мелодия, которую она поймала по радиоволнам, и картина, на которой изображено чистое синее небо и двое людей, смотрящих на сдвоенные луны. Весь клип я ищу это место и того самого выжившего человека, мелодию которого слышала по радио, и в конце нахожу то самое место с картины», — рассказала Светлана Амельченко корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте».
Идея для нового видео пришла после просмотра фильмов в жанрах стимпанк и постапокалипсис.
«Съемки проходили в квесте "выХод" <...> на Вокзальной магистрали, в промышленной зоне на улице Станционной и в окрестностях Новосибирска на каком-то заброшенном причале», — поясняет Светлана.
Клип снимали в июле этого года.
В марте Светлана Амельченко записала кавер-версию песни британской певицы Адель Hello. Видео набрало более 50 тысяч просмотров на YouTube.
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Александра Трофименко
Фото: скриншот видео с YouTube-канала AMELCHENKO
Видео: YouTube-канал AMELCHENKO