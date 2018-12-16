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Стало известно состояние пассажиров, выживших при жёсткой посадке вертолёта в Томской области

У пострадавшего новосибирца лёгкие травмы, но ему ещё нужно дообследоваться

При жёсткой посадке вертолёта в Томской области пострадали пять человек
При жёсткой посадке вертолёта в Томской области пострадали пять человек


В администрации Томской области рассказали о том, как чувствуют себя пострадавшие во время жёсткой посадки вертолёта Ми-8Т.


«В аварии пострадали пять человек: двое из Томска, а также жители Новосибирска, Колпашева и Кедрового, в том числе одна женщина. Четверо из них получили легкие травмы, один томич — средней степени тяжести», — сообщила вечером 16 октября пресс-служба администрации Томской области.


По её данным, работники филиала Бакчарской районной больницы в городе Кедровом оказали всем пострадавшим экстренную помощь. Раненых осмотрел хирург, также им сделали рентген, чтобы убедиться в том, что нет переломов.


«Пострадавший из Кедрового отпущен домой, томич с лёгкими травмами будет отправлен домой работодателем. Пострадавший томич средней степени тяжести будет транспортирован санавиацией в нейрохирургическое отделение Томской областной клинической больницы. Вместе с ним в областную клиническую больницу для дообследования и медицинского наблюдения будут доставлены жительница города Колпашево и житель Новосибирска», — добавили в пресс-службе.


В администрации Томской области напомнили, что сегодня днём вертолёт Ми-8 авиакомпании «Ельцовка», совершавший рейс с нефтяного месторождения Майское Каргасокского района в город Кедровый, совершил жёсткую посадку. На борту вертолета было 25 человек — 22 пассажира-вахтовика и три члена экипажа. Погибших среди них нет.

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