Попала в аварию и уехала: сотрудница полиции столкнулась с выехавшим на встречку пожарным авто

Водитель пожарной машины в это время спешил на вызов в Криводановку

Пожарная машина попала в ДТП, когда ехала на вызов по встречной полосе





Новосибирские пожарные ищут свидетелей вечернего ДТП на 2-й Станционной, в котором сошлись «Мазда Демио» и ехавший на вызов пожарный автомобиль — после случившегося легковая машина скрылась с места аварии.







Происшествие случилось в пятницу, 14 декабря, в 20:39, рассказал корреспонденту НГС начальник пожарно-спасательной части № 15 ФГКУ «1 отряд ФПС по Новосибирской области» Алексей Иванов, который приехал на место ДТП сразу после случившегося.







По его данным, пожарная машина ехала на вызов в Криводановку по 2-й Станционной — со стороны Станционной в направлении улицы Большой. Из-за глухой пробки поток машин в этом направлении практически не двигался.







«Автомобиль пожарный с включенными проблесковыми маячками, сиренами выехал на встречную полосу и потихонечку следовал. Все автомобили, которые ехали ему навстречу, уступали ему <…> — там можно было легко уйти на обочину, объехать и поехать дальше спокойно», — пояснил начальник пожарно-спасательной части.







По его словам, водитель пожарной машины увидел, что на него едет «Мазда Демио», водитель которой не собирается уступать.





«Пожарный автомобиль остановился, после чего через несколько секунд произошло столкновение касательное с "Маздой Демио", которая въехала в стоящий <…> пожарный автомобиль. <…> После чего автомобиль "Мазда Демио" уехал с места ДТП», — описал Алексей Иванов аварию, в которую попал его подчинённый.







За рулём «Мазды» была сотрудница полиции





Начальник пожарно-спасательной части уточнил, что водитель пожарной машины не видел, кто именно был за рулём «Мазды». Запомнить номер он также не успел, а на вызов в Криводановку в итоге поехала другая машина — этот водитель остался ждать сотрудников ДПС.







«Мазда Демио», по словам Алексея Иванова, вернулась на место аварии спустя полтора часа и тоже стала дожидаться автоинспекторов. Из машины вышла женщина, которая пояснила, что за рулём в момент ДТП была она.





Как уточнил начальник пожарно-спасательной части, во время оформления аварии вторая сторона настаивала на своей невиновности — по её версии, в момент столкновения пожарная машина не стояла, а ехала по встречке.





В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали, что за рулём «Мазды» была сотрудница полиции. Во время аварии она была не на службе, а ехала с ребёнком по делам.







«Предварительно установлено, что она после столкновения уехала, а потом вернулась, после чего была составлена схема ДТП, назначен разбор с целью определения лица, виновного в столкновении. Помимо того, по факту произошедшего также назначена служебная проверка в отношении сотрудника полиции. <…> В случае установления её вины она будет привлечена как к административной ответственности — как водитель транспортного средства, так и к дисциплинарной — как сотрудник полиции», — сообщили в пресс-службе, добавив, что авария обошлась без пострадавших.





По информации пожарных, на место ДТП легковая машина вернулась только спустя полтора часа





Осенью автоинспекторы и сотрудники МЧС специально устроили проверку для новосибирских водителей — по городу проехала пожарная машина с включёнными проблесковыми маячками, а ГИБДД проверила, насколько охотно ей уступают дорогу.

