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Пятеро сибиряков пострадали при крушении вертолёта в Томской области

По предварительным данным, один из них — житель Новосибирска

Вертолёт МИ-8Т завалился на бок во время жёсткой посадки
Вертолёт МИ-8Т завалился на бок во время жёсткой посадки


Пятеро человек, в том числе один житель Новосибирска, пострадали во время жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Томской области.


«По предварительной информации, сегодня в 13:40 <…> вертолёт МИ-8Т авиакомпании "Ельцовка" совершил жёсткую посадку в районе посадочной площадки города Кедровый в Томской области. Воздушное судно следовало маршрутом "Парабель — Кедровый"», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.


По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, на борту вертолёта было 22 пассажира-вахтовика и 3 члена экипажа.


«В результате жесткой посадки вертолёт завалился на бок, имеется четверо пострадавших, которые госпитализированы», — добавили в Следственном комитете.


В свою очередь «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу администрации города Кедровый сообщает, что в аварии пять пострадавших. Все они — жители Сибири: три человека из Томска, один из Новосибирска, ещё один — из города Кедровый. Врачи оказывают им помощь.


В июле небольшой самолёт пропал по пути из Новосибирска в Томск. Спустя несколько часов после вылета его обломки нашли в лесу на территории Заельцовского района – пилот погиб.

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