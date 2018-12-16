Пятеро сибиряков пострадали при крушении вертолёта в Томской области

По предварительным данным, один из них — житель Новосибирска

Вертолёт МИ-8Т завалился на бок во время жёсткой посадки





Пятеро человек, в том числе один житель Новосибирска, пострадали во время жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Томской области.







«По предварительной информации, сегодня в 13:40 <…> вертолёт МИ-8Т авиакомпании "Ельцовка" совершил жёсткую посадку в районе посадочной площадки города Кедровый в Томской области. Воздушное судно следовало маршрутом "Парабель — Кедровый"», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.







По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, на борту вертолёта было 22 пассажира-вахтовика и 3 члена экипажа.







«В результате жесткой посадки вертолёт завалился на бок, имеется четверо пострадавших, которые госпитализированы», — добавили в Следственном комитете.







В свою очередь «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу администрации города Кедровый сообщает, что в аварии пять пострадавших. Все они — жители Сибири: три человека из Томска, один из Новосибирска, ещё один — из города Кедровый. Врачи оказывают им помощь.







В июле небольшой самолёт пропал по пути из Новосибирска в Томск. Спустя несколько часов после вылета его обломки нашли в лесу на территории Заельцовского района – пилот погиб.