Сердечки, ёлочки и зверьки: новосибирцы разрисовали снежный лабиринт в зоопарке
На сооружении появились яркие рисунки
Сегодня, 16 декабря, посетители Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило разрисовали яркими рисунками снежный лабиринт возле павильона для пингвинов.
Принять участие в украшении лабиринта мог любой желающий, независимо от возраста, следует из анонса на сайте зоопарка.
«Первый лабиринт в Новосибирском зоопарке построили в прошлом году. Тогда его разрисовывали десятки рук, и результат превзошел самые смелые ожидания», — напомнили в зоопарке.
Накануне НГС рассказывал о необычном снежном городке на улице Костычева, где появились фигуры трёх поросят в шубах и с «Мерседесами».
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова