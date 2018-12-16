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Сердечки, ёлочки и зверьки: новосибирцы разрисовали снежный лабиринт в зоопарке

На сооружении появились яркие рисунки

Стены лабиринта покрылись красочными рисунками
Стены лабиринта покрылись красочными рисунками


Сегодня, 16 декабря, посетители Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило разрисовали яркими рисунками снежный лабиринт возле павильона для пингвинов.


Принять участие в украшении лабиринта мог любой желающий, независимо от возраста, следует из анонса на сайте зоопарка.


Посетители могли принести свои краски и инструменты для рисования либо воспользоваться теми, которые приготовили организаторы
Посетители могли принести свои краски и инструменты для рисования либо воспользоваться теми, которые приготовили организаторы


Зоопарк предложил посетителям нарисовать на снежном лабиринте что-нибудь новогоднее и праздничное — в итоге его стены покрылись изображениями снежинок, ёлочек, новогодних игрушек и сказочных персонажей
Зоопарк предложил посетителям нарисовать на снежном лабиринте что-нибудь новогоднее и праздничное — в итоге его стены покрылись изображениями снежинок, ёлочек, новогодних игрушек и сказочных персонажей


По наблюдениям корреспондента НГС, особенно охотно на снежных стенах рисовали дети
По наблюдениям корреспондента НГС, особенно охотно на снежных стенах рисовали дети


Акция по разрисовыванию лабиринта началась сегодня во втором часу дня
Акция по разрисовыванию лабиринта началась сегодня во втором часу дня


«Первый лабиринт в Новосибирском зоопарке построили в прошлом году. Тогда его разрисовывали десятки рук, и результат превзошел самые смелые ожидания», — напомнили в зоопарке.


Посетители украсили лабиринт как смогли 
Посетители украсили лабиринт как смогли 


Накануне НГС рассказывал о необычном снежном городке на улице Костычева, где появились фигуры трёх поросят в шубах и с «Мерседесами».

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