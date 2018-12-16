Сердечки, ёлочки и зверьки: новосибирцы разрисовали снежный лабиринт в зоопарке

Стены лабиринта покрылись красочными рисунками





Сегодня, 16 декабря, посетители Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило разрисовали яркими рисунками снежный лабиринт возле павильона для пингвинов.







Принять участие в украшении лабиринта мог любой желающий, независимо от возраста, следует из анонса на сайте зоопарка.





Посетители могли принести свои краски и инструменты для рисования либо воспользоваться теми, которые приготовили организаторы





Зоопарк предложил посетителям нарисовать на снежном лабиринте что-нибудь новогоднее и праздничное — в итоге его стены покрылись изображениями снежинок, ёлочек, новогодних игрушек и сказочных персонажей





По наблюдениям корреспондента НГС, особенно охотно на снежных стенах рисовали дети





Акция по разрисовыванию лабиринта началась сегодня во втором часу дня





«Первый лабиринт в Новосибирском зоопарке построили в прошлом году. Тогда его разрисовывали десятки рук, и результат превзошел самые смелые ожидания», — напомнили в зоопарке.







Посетители украсили лабиринт как смогли





Накануне НГС рассказывал о необычном снежном городке на улице Костычева, где появились фигуры трёх поросят в шубах и с «Мерседесами».