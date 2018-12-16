Во Вьетнам без путёвки: из Толмачёво вылетел первый регулярный рейс в Камрань

Прежде из Новосибирска туда летали только чартеры

Регулярные рейсы в Камрань будут выполняться из Новосибирска четыре раза в неделю





Сегодня днём, 16 декабря, из Новосибирска впервые вылетел регулярный рейс во вьетнамский город Камрань.







«Ранее из Новосибирска в Камрань выполнялись только чартерные рейсы», — сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.







По данным онлайн-табло на сайте новосибирского аэропорта, Боинг-737 с пассажирами авиакомпаний «Глобус» и S7 Airlines вылетел к месту назначения в 14:01 — с задержкой в 21 минуту по сравнению с расписанием. В Камрани, расположенной в 45 километрах от популярного курорта Нячанг, пассажиры должны приземлиться спустя восемь часов.







В дальнейшем самолёты группы компаний S7 будут летать в Камрань четырежды в неделю.







«Из аэропорта Толмачёво рейс GH 535 отправляется по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, за исключением 23 декабря, в 13:40 и прибывает в Нячанг в 21:45. Вылет рейса GH 536 из Камрани в Новосибирск по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам — в 23:00, прибытие в аэропорт Толмачёво — в 07:15», — сообщили в пресс-службе Толмачёво.







Как следует из расписания на сайте аэропорта Толмачёво, чартерные рейсы в Камрань выполняют Royal Flight и AZUR air.







Ранее новосибирский аэропорт обнародовал полное расписание на зимний сезон. Одним из новых направлений стал, например, Ижевск. Но при этом из зимнего расписания пропали прямые рейсы в Токио.

