На улице Ленина открылся рождественский маркет с катком и гирляндами
Праздничная иллюминация будет включаться ежедневно
Сегодня, 16 декабря, в Новосибирске прошло торжественное открытие фестиваля «Снегурад»: перед Центром культуры и отдыха «Победа» построили каток, сделали рождественский маркет и включили иллюминацию.
«Мы работаем с 14:00, но торжественное открытие состоялось в 17. Полог из гирлянд над катком "Снегурад" делает катание по-настоящему сказочным. Теперь необязательно ехать в Европу за новогодним настроением, Новый год возвращается на родину снега и елок», — рассказал корреспонденту НГС организатор фестиваля Никита Гирин.
Для новосибирцев на фестивале сделали несколько фотозон, рестораторы приготовили угощения и глинтвейн, кроме того, на площадке предусмотрена гейм-зона и сад, который цветёт электронными огнями, как утверждают организаторы.
«Примечательна технология строительства катка, которая включала несколько этапов: после застывания первого слоя льда в специально построенной опалубке, выложенной геомембраной, происходила укладка светодиодных модулей. Для получения максимального светоэффекта модули были запрограммированы на демонстрацию до 350 вариантов свечения. Затем был залит новый слой льда, который в дальнейшем был выровнен и отполирован», — сообщили организаторы.
На 31 декабря, новогоднюю ночь, и в Рождество создатели «Снегурад» готовят специальную программу.
Недавно НГС рассказывал, где ещё в Новосибирске можно покататься на коньках.
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Мария Тищенко
Фото Ольги Хмелевской