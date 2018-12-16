Десятки новосибирцев похвастались украшенными к Новому году окнами в Instagram
За самые залайканные снимки им обещают призы
Новосибирцы откликнулись на предложение поучаствовать в городском конкурсе на самое красивое окно с новогодним оформлением.
Фотоконкурс с призами начался на прошлой неделе. Пока горожане участвуют в нём не очень активно, но уже сейчас по хештегу #новогоднееокно2019 в соцсети Instagram можно найти десятки публикаций.
Чтобы создать новогоднюю атмосферу, конкурсанты украшают окна аппликациями, рисунками, мишурой, гирляндами, фигурками сказочных персонажей и другими подходящими атрибутами.
При этом для праздничного дизайна горожане используют окна не только в квартирах — также в конкурсе участвуют офисы, магазины и школы.
Основательно к участию в конкурсе подошёл лицей
У тех, кто не успел выложить в соцсети фотографии празднично оформленных окон, есть ещё больше полутора недель — подвести итоги конкурса организаторы планируют 28 декабря. В конкурсе победит тот житель города, компания или паблик в соцсети «ВКонтакте» или Instagram, чьё фото наберет больше всего лайков.
Конкурс проводит молодёжный информационный портал тымолод.рф при поддержке комитета по делам молодежи мэрии Новосибирска.
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Ольга Хмелевская
Фото instagram.com