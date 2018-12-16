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Десятки новосибирцев похвастались украшенными к Новому году окнами в Instagram

За самые залайканные снимки им обещают призы

К украшению окон новосибирцы подошли с фантазией
К украшению окон новосибирцы подошли с фантазией


Новосибирцы откликнулись на предложение поучаствовать в городском конкурсе на самое красивое окно с новогодним оформлением.


Фотоконкурс с призами начался на прошлой неделе. Пока горожане участвуют в нём не очень активно, но уже сейчас по хештегу #новогоднееокно2019 в соцсети Instagram можно найти десятки публикаций.


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Открытие Универсиады в Новосибирске прошло просто бомбически💥я запомню этот день. Когда мы танцевали на сцене, казалось что весь мир на нас смотрит:DD но на самом деле мы были крошечными муравьишками, среди множества народу, которые сегодня пришли к нам в университет! Но я всё равно очень рада, что поучаствовала в этом и жду когда нас покажут по телеку ххххххы😏🥳🎉 Теперь весёлые дни точно закончились, и начинается нескончаемая подготовка к экзаменам:( Ещё учавствовую в конкурсе, так что поставьте пожалуйста лайк на фотокарточку:)))С П А С И Б О🥰 . . . . . #универсиада2019 #photography #winer #realwinter #sibir #winter2018 #открытки #эстафетаогня #новогоднееокно2019 #studymotivation #study

Публикация от девочка с синими глазами (@vini.jul)




Чтобы создать новогоднюю атмосферу, конкурсанты украшают окна аппликациями, рисунками, мишурой, гирляндами, фигурками сказочных персонажей и другими подходящими атрибутами. 








При этом для праздничного дизайна горожане используют окна не только в квартирах — также в конкурсе участвуют офисы, магазины и школы.





Основательно к участию в конкурсе подошёл лицей № 113 в Дзержинском районе.



У тех, кто не успел выложить в соцсети фотографии празднично оформленных окон, есть ещё больше полутора недель — подвести итоги конкурса организаторы планируют 28 декабря. В конкурсе победит тот житель города, компания или паблик в соцсети «ВКонтакте» или Instagram, чьё фото наберет больше всего лайков.

Конкурс проводит молодёжный информационный портал тымолод.рф при поддержке комитета по делам молодежи мэрии Новосибирска.

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