Десятки новосибирцев похвастались украшенными к Новому году окнами в Instagram

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Открытие Универсиады в Новосибирске прошло просто бомбически💥я запомню этот день. Когда мы танцевали на сцене, казалось что весь мир на нас смотрит:DD но на самом деле мы были крошечными муравьишками, среди множества народу, которые сегодня пришли к нам в университет! Но я всё равно очень рада, что поучаствовала в этом и жду когда нас покажут по телеку ххххххы😏🥳🎉 Теперь весёлые дни точно закончились, и начинается нескончаемая подготовка к экзаменам:( Ещё учавствовую в конкурсе, так что поставьте пожалуйста лайк на фотокарточку:)))С П А С И Б О🥰 . . . . . #универсиада2019 #photography #winer #realwinter #sibir #winter2018 #открытки #эстафетаогня #новогоднееокно2019 #studymotivation #study