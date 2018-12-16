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Посетителя ночного клуба задержали за стрельбу из травмата

Он ранил оппонента в голову

После стрельбы подозреваемый ушёл из ночного клуба, но вскоре попался экипажу ППС
После стрельбы подозреваемый ушёл из ночного клуба, но вскоре попался экипажу ППС


Новосибирские полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в ночном клубе на Ватутина.


О происшествии на Ватутина полицейские узнали от работников больницы, куда в ночь на субботу, 15 декабря, привезли раненого. На место преступления сразу выехала следственно-оперативная группа, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


«Как выяснили полицейские, в ходе конфликта, произошедшего между посетителями клуба, один из посетителей выстрелил из травматического пистолета "Оса" в 41-летнего мужчину», — сообщили в областной полиции.


В ведомстве уточнили, что пуля попала пострадавшему в голову. «У него сотрясение головного мозга и травма костей лицевого скелета», — рассказали в пресс-службе.


По её данным, когда на место приехали полицейские, стрелка уже не было в заведении. Но вскоре его нашли по приметам: экипаж ППС задержал подозреваемого на территории Ленинского района и привёз его в дежурную часть. 26-летний новосибирец признался в том, что стрельбу устроил именно он.


В итоге полицейские возбудили уголовное дело о «хулиганстве, совершённом с применением оружия» (п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ). 


«Квалификация предварительная, <…> на дальнейшую квалификацию может повлиять в том числе и степень вреда здоровью, который причинён потерпевшему. Там в любом случае будет судебно-медицинская экспертиза», — пояснили в областной полиции.


Корреспонденту НГС пока не удалось получить комментарии от руководства ночного клуба, в котором, по данным из соцсетей, произошла стрельба — в заведении попросили перезвонить позже.


Ранее в Новосибирске под суд пошёл 31-летний житель Краснообска, который в марте застрелил подравшегося с посетителями охранника караоке-бара «Ухо & Медведь».

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