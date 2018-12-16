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Новосибирец с шизофренией стал победителем «Битвы экстрасенсов»

В финале шоу он за 6 минут смог найти человека на территории заброшенной воинской части

28-летний Тимофей Руденко достойно выступил в финале шоу — пользователи соцсетей сообщают, что именно ему и досталась победа
28-летний Тимофей Руденко достойно выступил в финале шоу — пользователи соцсетей сообщают, что именно ему и досталась победа


Новосибирец Тимофей Руденко стал победителем 19-го сезона «Битвы экстрасенсов» на телеканале ТНТ.


Финальный выпуск шоу вышел в эфир вечером в субботу, 15 декабря. За победу боролись три конкурсанта: Аида Грифаль, Григорий Кузнецов и Тимофей Руденко.


Финалистам предстояло пройти два сложных испытания: с первой попытки найти спрятавшегося человека на территории заброшенной воинской части в Подмосковье и разобраться в обстоятельствах гибели девушки в Костроме в августе 2018 года


Тимофею Руденко удалось успешно справиться и с тем, и с другим заданиями. На то чтобы отыскать человека на территории огромной воинской части, сибиряку понадобилось 6 минут. При этом он выбрал самый короткий маршрут к нужному зданию, срезав путь по тонкому льду водоёма. По словам финалиста, всё это он сделал в беспамятстве и после не мог понять, почему у него мокрые ноги.


Во время второго испытания Тимофей Руденко удивил мать и брата погибшей девушки, рассказав шокирующие подробности последних дней её жизни.


Победителя шоу выбирали зрители — голосование завершилось спустя полчаса после того, как закончилась сама передача. Официально объявить имя победителя в эфире ТНТ организаторы шоу обещают в следующую субботу, но в соцсетях уже начали появляться фотографии с церемонии награждения. В постах сообщается, что обладателем главного приза шоу — «Хрустальной руки» — стал Тимофей Руденко. О победе Руденко также написало издание «СтарХит».


Эту информацию корреспонденту НГС подтвердила и жительница Новосибирска Катерина Ширкунова — участница кастинга «Битвы экстрасенсов», присутствовавшая на церемонии награждения в Москве.


Катерина Ширкунова приехала поддержать Тимофея Руденко на церемонии награждения
Катерина Ширкунова приехала поддержать Тимофея Руденко на церемонии награждения





19-й сезон «Битвы экстрасенсов» стартовал в сентябре. В первом выпуске шоу Тимофей Руденко рассказал о том, что его экстрасенсорные способности связаны с шизофренией.


«Вы наверняка слышали, что многие, кто страдает этим недугом, слышат голоса. Я постоянно слышу эти голоса, слышу мёртвых, я работаю на кладбище. Я общаюсь с мёртвыми именно тогда, когда я этого захочу, войдя в такое состояние, именно приступа шизофрении. Я могу довести себя до такого состояния с помощью специальных методик», — пояснял Тимофей Руденко.


Ранее он также участвовал в юмористических программах телеканала ТНТ.

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