Новосибирец вошел в финал Кубка России по киберспорту
Теперь у него есть возможность выиграть 250 тысяч рублей
Вечером 15 декабря в Тюмени новосибирец Александр Грушко вышел в финал Кубка России по компьютерному спорту в дисциплине Hearthstone — теперь ему предстоит сразиться за первое место и денежный приз.
Финал состоится 16 декабря в Тюмени, Александр будет бороться с игроком из Якутии.
Победителя ожидает приз в размере 250 тысяч рублей. Серебряному призеру положено 150 тысяч рублей, а награда за третье место составит 70 тысяч рублей, обладатель четвертого места получит 30 тысяч рублей. Общий призовой фонд турнира составляет 3,5 миллиона рублей.
Киберспорт становится популярнее: летом НГС рассказывал про Илью Серебренникова — он открыл школу компьютерных игр в Новосибирске.
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Маша Вьюн
Фото vk.com/resf