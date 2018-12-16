Новосибирец вошел в финал Кубка России по киберспорту

Теперь у него есть возможность выиграть 250 тысяч рублей

Финал состоится 16 декабря в легкоатлетическом манеже Тюмени
Финал состоится 16 декабря в легкоатлетическом манеже Тюмени


Вечером 15 декабря в Тюмени новосибирец Александр Грушко вышел в финал Кубка России по компьютерному спорту в дисциплине Hearthstone — теперь ему предстоит сразиться за первое место и денежный приз. 


Финал состоится 16 декабря в Тюмени, Александр будет бороться с игроком из Якутии.


Александр играет под ником Skyfrosty
Александр играет под ником Skyfrosty


Победителя ожидает приз в размере 250 тысяч рублей. Серебряному призеру положено 150 тысяч рублей, а награда за третье место составит 70 тысяч рублей, обладатель четвертого места получит 30 тысяч рублей. Общий призовой фонд турнира составляет 3,5 миллиона рублей.


Киберспорт становится популярнее: летом НГС рассказывал про Илью Серебренникова — он открыл школу компьютерных игр в Новосибирске.

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