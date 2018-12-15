«Зеленая белка» прошла в нескольких районах Новосибирска

Большего всего людей пришло к точке в Академгородке





Сегодня, 15 декабря, сразу в нескольких районах Новосибирска прошла акция по раздельному сбору отходов «Зеленая белка». В семнадцати точках города стояли «экомобили» — жители приносили туда мусор на переработку.





«Мы делали перерыв на два месяца, и вот акция снова прошла. Акция проходит уже четвертый год, это волонтерская инициатива», — рассказала корреспонденту НГС волонтер проекта Анастасия Жаркова.





«Экомобили» ездили по трем маршрутам: по Центральному, Северному и Южному. На точках приема вторсырья принимали макулатуру, стекло, металл, пластиковые пакеты и контейнеры, сломанную электронную и компьютерную технику, батарейки и пластиковые крышки от бутылок. Участники центрального маршрута могли сдать и пищевые отходы для экспериментального проекта по компостированию отходов в городе.





«Пока я была на точке, подошло человек 15, это только те, кто рядом со мной стоял. Многие интересовались, что происходит, спрашивали. Одна бабушка подошла, спросила, можно ли сдать микроволновку, когда узнала, что можно, сказала, что придет в следующий раз», — рассказала НГС участница акции Маргарита.







Акция по раздельному сбору мусора проходит примерно один раз в месяц по субботам. О местах, где будет проходить сбор вторсырья, экологи предупреждают заранее.







В конце октября активисты организации «Белая сирень» высадили 3000 сосен на месте вытоптанной поляны в Чемском бору.