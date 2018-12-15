Новосибирцы забрали домой 8 щенков с тяжелой судьбой

Среди них были собака-инвалид и непоседливый пухляш, который сводил всех с ума

Выставка-раздача собак «Щенячий патруль» прошла сегодня на территории молодежного центра «Звездный». 20 щенков привезли из «Первого городского приюта». Руководила благотворительным мероприятием общественная организация «Защити Животных».







«Выставка не была запланированной. Нам принесли сначала семь щенков, потом еще трех, а следом еще две коробки. Они все вырастут, в приюте нет столько места, нам некуда было деваться», — рассказывает Ирина Лапина, организатор выставки.











Это вторая раздача щенков из приюта. По плану мероприятие должно было пройти в феврале. В выставке принимали участие собаки от двух до семи месяцев, некоторые приехали во второй раз. На этот раз домой забрали восемь щенков.











По словам Лапиной, денег собрали очень мало, но зато принесли много посылок — корм, простыни для утепления будок и другие необходимые приюту вещи. Народу было немного, но все, кто присутствовал, целенаправленно пришли за собакой.











Шесть двухмесячных щенков так и остались в приюте — они слишком маленькие, по большей части спали и не смогли очаровать присутствующих.











Зато самый непоседливый щенок Дэни обрел хозяина и счастливый уехал домой.











Полугодовалую девочку Шакиру подбросили в приют с травмой, она собака-инвалид. У щенка отсутствует одна треть лапы, но это не помешало ей обрести дом — девочку забрала молодая пара, и теперь Шакира будет жить в Академгородке.











Всех щенков отдают по специальному договору, нужно брать с собой паспорт. Бывает, малышей возвращают обратно. Это не последняя выставка-раздача, в приюте осталось еще много животных, которые нуждаются в хозяине.











Еще одна выставка-раздача бездомных кошек и собак прошла в начале декабря — домой забрали одну собаку и четырнадцать кошек.