Новосибирцы забрали домой 8 щенков с тяжелой судьбой

Среди них были собака-инвалид и непоседливый пухляш, который сводил всех с ума

Выставка-раздача собак «Щенячий патруль» прошла сегодня на территории молодежного центра «Звездный». 20 щенков привезли из «Первого городского приюта». Руководила благотворительным мероприятием общественная организация «Защити Животных».

Новосибирцы забрали домой 8 щенков с тяжелой судьбой


«Выставка не была запланированной. Нам принесли сначала семь щенков, потом еще трех, а следом еще две коробки. Они все вырастут, в приюте нет столько места, нам некуда было деваться», — рассказывает Ирина Лапина, организатор выставки.


Новосибирцы забрали домой 8 щенков с тяжелой судьбой


Это вторая раздача щенков из приюта. По плану мероприятие должно было пройти в феврале. В выставке принимали участие собаки от двух до семи месяцев, некоторые приехали во второй раз. На этот раз домой забрали восемь щенков.


Новосибирцы забрали домой 8 щенков с тяжелой судьбой


По словам Лапиной, денег собрали очень мало, но зато принесли много посылок — корм, простыни для утепления будок и другие необходимые приюту вещи. Народу было немного, но все, кто присутствовал,  целенаправленно пришли за собакой.


Новосибирцы забрали домой 8 щенков с тяжелой судьбой


Шесть двухмесячных щенков так и остались в приюте — они слишком маленькие, по большей части спали и не смогли очаровать присутствующих.


Новосибирцы забрали домой 8 щенков с тяжелой судьбой


Зато самый непоседливый щенок Дэни обрел хозяина и счастливый уехал домой.


Новосибирцы забрали домой 8 щенков с тяжелой судьбой


Полугодовалую девочку Шакиру подбросили в приют с травмой, она собака-инвалид. У щенка отсутствует одна треть лапы, но это не помешало ей обрести дом — девочку забрала молодая пара, и теперь Шакира будет жить в Академгородке.


Новосибирцы забрали домой 8 щенков с тяжелой судьбой


Всех щенков отдают по специальному договору, нужно брать с собой паспорт. Бывает, малышей возвращают обратно. Это не последняя выставка-раздача, в приюте осталось еще много животных, которые нуждаются в хозяине.


Новосибирцы забрали домой 8 щенков с тяжелой судьбой


Еще одна выставка-раздача бездомных кошек и собак прошла в начале декабря — домой забрали одну собаку и четырнадцать кошек. 

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