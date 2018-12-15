Фото: под Новосибирском заметили редкую зелёную птицу

На концах ярких перьев у неё аккуратные пятнышки

Птицу с необычным оперением сфотографировали на дереве





Под Новосибирском заметили птицу с зелёными и пятнистыми перьями — её считают редкой.





Новосибирец Игорь Степанов сфотографировал птицу сегодня, 15 декабря. Он увидел её в селе Морозово в Искитимском районе.





«Лесная зона Евразии от 3ападной Европы до Сахалина и Индонезии. В Сибири [водится] от относительно крупных лесных массивов в лесостепи до средней тайги. Вид почти всюду редок, ареал известен очень приблизительно», — рассказал Игорь Степанов корреспонденту НГС со слов своих знакомых экспертов.







Птицу заметили в селе Морозово





Седого дятла уже замечали в Новосибирске — орнитологи рассказывали, что это один из самых крупных дятлов. А недавно новосибирцы заметили снегиря с необычным окрасом.