Фото: под Новосибирском заметили редкую зелёную птицу
На концах ярких перьев у неё аккуратные пятнышки
Под Новосибирском заметили птицу с зелёными и пятнистыми перьями — её считают редкой.
Новосибирец Игорь Степанов сфотографировал птицу сегодня, 15 декабря. Он увидел её в селе Морозово в Искитимском районе.
«Лесная зона Евразии от 3ападной Европы до Сахалина и Индонезии. В Сибири [водится] от относительно крупных лесных массивов в лесостепи до средней тайги. Вид почти всюду редок, ареал известен очень приблизительно», — рассказал Игорь Степанов корреспонденту НГС со слов своих знакомых экспертов.
Седого дятла уже замечали в Новосибирске — орнитологи рассказывали, что это один из самых крупных дятлов. А недавно новосибирцы заметили снегиря с необычным окрасом.
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Кирилл Шматков
Фото предоставлено Игорем Степановым