Фото: под Новосибирском заметили редкую зелёную птицу

На концах ярких перьев у неё аккуратные пятнышки

Птицу с необычным оперением сфотографировали на дереве
Птицу с необычным оперением сфотографировали на дереве


Под Новосибирском заметили птицу с зелёными и пятнистыми перьями — её считают редкой.


Новосибирец Игорь Степанов сфотографировал птицу сегодня, 15 декабря. Он увидел её в селе Морозово в Искитимском районе.


«Лесная зона Евразии от 3ападной Европы до Сахалина и Индонезии. В Сибири [водится] от относительно крупных лесных массивов в лесостепи до средней тайги. Вид почти всюду редок, ареал известен очень приблизительно», — рассказал Игорь Степанов корреспонденту НГС со слов своих знакомых экспертов.


Птицу заметили в селе Морозово 
Птицу заметили в селе Морозово 


Седого дятла уже замечали в Новосибирске — орнитологи рассказывали, что это один из самых крупных дятлов. А недавно новосибирцы заметили снегиря с необычным окрасом

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