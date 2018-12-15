Криминальная столица: в Новосибирске стало больше краж и вымогательств
Почти за весь год в полиции зарегистрировали 44 тысячи преступлений
В полиции заметили рост преступлений в Новосибирской области — жители региона стали чаще заниматься кражами, вымогательствами и мошенничеством.
Статистику преступлений за 11 месяцев этого года опубликовал Новосибирскстат со ссылкой на данные областного ГУ МВД России.
По подсчётам статистиков, в области зарегистрировали
Вместе с этим полицейским стали реже сообщать об угонах, разбоях и умышленных убийствах.
Недавно Новосибирск оказался сразу в двух рейтингах самых криминальных городов России и мира — в полиции рассказали о самых опасных районах и о том, как не стать жертвой преступников.
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Кирилл Шматков
Фото Ольги Бурлаковой