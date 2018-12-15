Криминальная столица: в Новосибирске стало больше краж и вымогательств

Почти за весь год в полиции зарегистрировали 44 тысячи преступлений

Не так давно Новосибирск включили в два рейтинга самых криминальных городов
Не так давно Новосибирск включили в два рейтинга самых криминальных городов


В полиции заметили рост преступлений в Новосибирской области — жители региона стали чаще заниматься кражами, вымогательствами и мошенничеством.


Статистику преступлений за 11 месяцев этого года опубликовал Новосибирскстат со ссылкой на данные областного ГУ МВД России.


По подсчётам статистиков, в области зарегистрировали 44 323 преступления, что больше, чем в тот же период прошлого года, на 8%. Особенно больше стало преступлений, связанных с вымогательством (на 56% больше), мошенничеством (на 43%), с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (на 9%) и кражами (на 6%). 


Вместе с этим полицейским стали реже сообщать об угонах, разбоях и умышленных убийствах.


Недавно Новосибирск оказался сразу в двух рейтингах самых криминальных городов России и мира — в полиции рассказали о самых опасных районах и о том, как не стать жертвой преступников

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