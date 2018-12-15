Новосибирские пожарные пожаловались на несколько сотен ложных вызовов
Они пригрозили новосибирцам штрафами
В МЧС пожаловались на ложные сообщения о пожаре — спасателям приходится выезжать на каждый из них.
В пресс-службе областного МЧС рассказали, что за этот год операторы приняли 904 ложных вызова.
«Чаще всего причиной ложного вызова становится детская шалость и легкомысленное поведение граждан. Необходимо осознавать всю ответственность при вызове спецслужб, не имея на то никаких реальных причин. Все разговоры записываются, а во всех специальных службах установлены технические приспособления последнего поколения, которые позволяют определить номер и адрес звонившего», — объяснили в ведомстве и добавили, что им приходится выезжать на каждый вызов.
Пожарные напомнили, что за заведомо ложный вызов МЧС, как и полиции, скорой и других служб, предусмотрен штраф от 1 до 1,5 тысячи рублей.
Вчера новосибирские спасатели выезжали на крупное ДТП под Новосибирском — рейсовый автобус врезался в разделитель и вылетел в припаркованный грузовик.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Все самые интересные новости мы telegram'ируем в наш открытый канал. Подписывайтесь.
Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова