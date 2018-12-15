Новосибирские пожарные пожаловались на несколько сотен ложных вызовов

За ложный вызов новосибирцам грозит штраф

В МЧС пожаловались на ложные сообщения о пожаре — спасателям приходится выезжать на каждый из них.





В пресс-службе областного МЧС рассказали, что за этот год операторы приняли 904 ложных вызова.





«Чаще всего причиной ложного вызова становится детская шалость и легкомысленное поведение граждан. Необходимо осознавать всю ответственность при вызове спецслужб, не имея на то никаких реальных причин. Все разговоры записываются, а во всех специальных службах установлены технические приспособления последнего поколения, которые позволяют определить номер и адрес звонившего», — объяснили в ведомстве и добавили, что им приходится выезжать на каждый вызов.





Пожарные напомнили, что за заведомо ложный вызов МЧС, как и полиции, скорой и других служб, предусмотрен штраф от 1 до 1,5 тысячи рублей.





Вчера новосибирские спасатели выезжали на крупное ДТП под Новосибирском — рейсовый автобус врезался в разделитель и вылетел в припаркованный грузовик.