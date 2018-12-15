Новосибирские пожарные пожаловались на несколько сотен ложных вызовов

Они пригрозили новосибирцам штрафами

За ложный вызов новосибирцам грозит штраф 
За ложный вызов новосибирцам грозит штраф 

В МЧС пожаловались на ложные сообщения о пожаре — спасателям приходится выезжать на каждый из них.


В пресс-службе областного МЧС рассказали, что за этот год операторы приняли 904 ложных вызова. 


«Чаще всего причиной ложного вызова становится детская шалость и легкомысленное поведение граждан. Необходимо осознавать всю ответственность при вызове спецслужб, не имея на то никаких реальных причин. Все разговоры записываются, а во всех специальных службах установлены технические приспособления последнего поколения, которые позволяют определить номер и адрес звонившего», — объяснили в ведомстве и добавили, что им приходится выезжать на каждый вызов.


Пожарные напомнили, что за заведомо ложный вызов МЧС, как и полиции, скорой и других служб, предусмотрен штраф от 1 до 1,5 тысячи рублей.


Вчера новосибирские спасатели выезжали на крупное ДТП под Новосибирском — рейсовый автобус врезался в разделитель и вылетел в припаркованный грузовик.

Прочтений: 2200

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено