Навострили: в Новосибирске открыли лыжный сезон
Фоторепортаж с первого массового забега новосибирцев
В Новосибирске официально открыли новый лыжный сезон — большой спортивный праздник устроили на стадионе «Красное знамя».
В управлении физической культуры и спорта мэрии пояснили, что такой праздник устраивают каждый год. Он состоит из двух частей: спортивной и развлекательной. С утра на стадионе устроили соревнования между учащимися городских спортивных школ — на один и на два километра.
«В этот день на стадионе будут организованы площадки с различными забавами, где каждый сможет и посостязаться, и повеселиться. Хорошее настроение физкультурников своим выступлением поддержат местные творческие коллективы. Подкрепиться на свежем воздухе можно будет на полевой кухне гречневой кашей и чаем», — добавили в управлении.
В Новосибирске уже начали открывать катки и лыжные трассы — главный каток откроют на следующей неделе, но НГС нашёл места, где уже можно покататься.
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Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова