фоторепортаж

Навострили: в Новосибирске открыли лыжный сезон

Фоторепортаж с первого массового забега новосибирцев

Открытие сезона прошло на стадионе «Красное знамя» на улице Тимирязева
Открытие сезона прошло на стадионе «Красное знамя» на улице Тимирязева


В Новосибирске официально открыли новый лыжный сезон — большой спортивный праздник устроили на стадионе «Красное знамя».


В управлении физической культуры и спорта мэрии пояснили, что такой праздник устраивают каждый год. Он состоит из двух частей: спортивной и развлекательной. С утра на стадионе устроили соревнования между учащимися городских спортивных школ — на один и на два километра.


Навострили: в Новосибирске открыли лыжный сезон


Навострили: в Новосибирске открыли лыжный сезон


Навострили: в Новосибирске открыли лыжный сезон


«В этот день на стадионе будут организованы площадки с различными забавами, где каждый сможет и посостязаться, и повеселиться. Хорошее настроение физкультурников своим выступлением поддержат местные творческие коллективы. Подкрепиться на свежем воздухе можно будет на полевой кухне гречневой кашей и чаем», — добавили в управлении.


Навострили: в Новосибирске открыли лыжный сезон


Навострили: в Новосибирске открыли лыжный сезон


Навострили: в Новосибирске открыли лыжный сезон


В Новосибирске уже начали открывать катки и лыжные трассы — главный каток откроют на следующей неделе, но НГС нашёл места, где уже можно покататься

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