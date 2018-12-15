Навострили: в Новосибирске открыли лыжный сезон

Открытие сезона прошло на стадионе «Красное знамя» на улице Тимирязева





В Новосибирске официально открыли новый лыжный сезон — большой спортивный праздник устроили на стадионе «Красное знамя».





В управлении физической культуры и спорта мэрии пояснили, что такой праздник устраивают каждый год. Он состоит из двух частей: спортивной и развлекательной. С утра на стадионе устроили соревнования между учащимися городских спортивных школ — на один и на два километра.

















«В этот день на стадионе будут организованы площадки с различными забавами, где каждый сможет и посостязаться, и повеселиться. Хорошее настроение физкультурников своим выступлением поддержат местные творческие коллективы. Подкрепиться на свежем воздухе можно будет на полевой кухне гречневой кашей и чаем», — добавили в управлении.



















В Новосибирске уже начали открывать катки и лыжные трассы — главный каток откроют на следующей неделе, но НГС нашёл места, где уже можно покататься.