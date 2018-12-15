фоторепортаж

Мука, мясо и убийство: новосибирцам показали детективный спектакль на кухне

Его поставили в «Красном факеле»

Действие спектакля разворачивается на кухне большого особняка 
Действие спектакля разворачивается на кухне большого особняка 


В Новосибирске в театре «Красный факел» прошёл пресс-показ новой постановки — детектива «Странный ужин инспектора Раффинга». Его поставил Денис Азаров по пьесе американского драматурга Дона Нигро.


Спектакль имеет классическую детективную завязку: уединённый особняк, загадочное убийство, следователь и сразу пять женщин, каждая из которых под подозрением. Во время странного ужина инспектору нужно выяснить, кто виноват в смерти хозяина дома, но чем ближе он подходит к развязке, тем запутанней становится история.


Мука, мясо и убийство: новосибирцам показали детективный спектакль на кухне


Мука, мясо и убийство: новосибирцам показали детективный спектакль на кухне


Мука, мясо и убийство: новосибирцам показали детективный спектакль на кухне


Действие происходит на кухне особняка. Допросы инспектора разбавляют сцены с участием гувернанток, которые готовят ужин для инспектора — иногда готовка превращается в горячий полуэротический танец, а иногда в настоящее безумство с мукой, тестом, мясом и взбитыми сливками.


Мука, мясо и убийство: новосибирцам показали детективный спектакль на кухне


Мука, мясо и убийство: новосибирцам показали детективный спектакль на кухне


Мука, мясо и убийство: новосибирцам показали детективный спектакль на кухне


В спектакле всего шесть героев. Главную роль инспектора Раффинга делят Олег Майборода и Камиль Кунгуров. 


Мука, мясо и убийство: новосибирцам показали детективный спектакль на кухне


Мука, мясо и убийство: новосибирцам показали детективный спектакль на кухне


Мука, мясо и убийство: новосибирцам показали детективный спектакль на кухне


Премьера детективного спектакля пройдёт сегодня, 15 декабря, но на неё все билеты уже раскуплены. Сейчас на сайте «Красного факела» можно купить билеты на любую из постановок «Странного ужина» до 27 февраля. 


На днях необычную премьеру представил театр «Старый дом» — новосибирцам показали откровенный спектакль об их страшной жизни и пообещали смерть от пыли.

Прочтений: 2333

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено