Мука, мясо и убийство: новосибирцам показали детективный спектакль на кухне

Действие спектакля разворачивается на кухне большого особняка





В Новосибирске в театре «Красный факел» прошёл пресс-показ новой постановки — детектива «Странный ужин инспектора Раффинга». Его поставил Денис Азаров по пьесе американского драматурга Дона Нигро.





Спектакль имеет классическую детективную завязку: уединённый особняк, загадочное убийство, следователь и сразу пять женщин, каждая из которых под подозрением. Во время странного ужина инспектору нужно выяснить, кто виноват в смерти хозяина дома, но чем ближе он подходит к развязке, тем запутанней становится история.

















Действие происходит на кухне особняка. Допросы инспектора разбавляют сцены с участием гувернанток, которые готовят ужин для инспектора — иногда готовка превращается в горячий полуэротический танец, а иногда в настоящее безумство с мукой, тестом, мясом и взбитыми сливками.

















В спектакле всего шесть героев. Главную роль инспектора Раффинга делят Олег Майборода и Камиль Кунгуров.

















Премьера детективного спектакля пройдёт сегодня, 15 декабря, но на неё все билеты уже раскуплены. Сейчас на сайте «Красного факела» можно купить билеты на любую из постановок «Странного ужина» до 27 февраля.





На днях необычную премьеру представил театр «Старый дом» — новосибирцам показали откровенный спектакль об их страшной жизни и пообещали смерть от пыли.