Актриса из Новосибирска попала в список самых сексуальных женщин страны
Её признали красивее Сати Казановой и Ольги Куриленко
Мужской журнал MAXIM составил ежегодный рейтинг читателей «100 самых сексуальных женщин страны» — в нём оказалась актриса из Новосибирска Мария Шумакова.
29-летнюю сибирячку поместили на 33-ю строчку рейтинга. «Мы звали её на обложку сразу после выхода культового сериала “Сладкая жизнь”, но уговорили только в этом году. Тот, кто однажды видел это, уж не забудет никогда», — написали составители. В первый и последний раз Мария Шумакова была в этом рейтинге в 2015 году — тогда она заняла предпоследнее, 99-е место.
Самой сексуальной женщиной России читатели журнала назвали блогера Наталью Краснову. В лидерах также оказались модель Ирина Шейк и блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева.
Журнал MAXIM публикует рейтинг каждый год — сначала результаты читательского голосования, а позднее итоговый, с учётом мнения экспертов.
В этом году журнал MAXIM устраивал конкурс среди простых жительниц России — в нём победила модель из Новосибирска. Её полуобнажённое фото опубликовали на обложке сентябрьского выпуска.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
В нашем Instagram уже 49 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов.
Кирилл Шматков
Фото maximonline.ru