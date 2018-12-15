Актриса из Новосибирска попала в список самых сексуальных женщин страны

Мария Шумакова впервые появилась на обложке журнала MAXIM в этом году





Мужской журнал MAXIM составил ежегодный рейтинг читателей «100 самых сексуальных женщин страны» — в нём оказалась актриса из Новосибирска Мария Шумакова.





29-летнюю сибирячку поместили на 33-ю строчку рейтинга. «Мы звали её на обложку сразу после выхода культового сериала “Сладкая жизнь”, но уговорили только в этом году. Тот, кто однажды видел это, уж не забудет никогда», — написали составители. В первый и последний раз Мария Шумакова была в этом рейтинге в 2015 году — тогда она заняла предпоследнее, 99-е место.





Мария Шумакова снималась в сериалах «Сладкая жизнь», «Зверобой 3», «Второе зрение» и других





Самой сексуальной женщиной России читатели журнала назвали блогера Наталью Краснову. В лидерах также оказались модель Ирина Шейк и блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева.





Журнал MAXIM публикует рейтинг каждый год — сначала результаты читательского голосования, а позднее итоговый, с учётом мнения экспертов.





В этом году журнал MAXIM устраивал конкурс среди простых жительниц России — в нём победила модель из Новосибирска. Её полуобнажённое фото опубликовали на обложке сентябрьского выпуска.