Официально: Дмитрий Медведев выделил 400 миллионов на четвёртый мост

Теперь регион получит 400 миллионов рублей





Правительство России выделило Новосибирской области первые деньги из федерального бюджета на строительство четвёртого моста через Обь — теперь регион получит 400 миллионов рублей.





Информация об этом появилась 13 декабря на сайте Правительства РФ. Согласно информации, правительство приняло проект распоряжения «О распределении межбюджетных трансфертов на финансирование дорожной деятельности».





Таким образом, Новосибирская область получит 400 миллионов рублей на строительство в рамках государственно-частного партнёрства. Незадолго до принятия решения Правительством Травников сообщал о том, что регион уже подготовил пакет документов для получения первого федерального транша.





Власти Новосибирской области подписали концессионное соглашение с группой «ВИС» в декабре прошлого года. По условиям соглашения, компания должна построить за 5 лет платный мост через Обь. Стоимость моста — более 34 миллиардов рублей. Компания будет эксплуатировать мост в течение 20 лет, собирая плату с водителей за проезд по нему. Новый мост свяжет улицу Ипподромскую и площадь Будагова на правом берегу с площадью Труда на левом. Предполагается, что проезд по мосту будет платным — как минимум 100 рублей.







А совсем недавно начались первые работы по подготовке площадки — строители начали занимать огороды, погреба и пустые участки. Жители жалуются на шум и говорят, что о стройке, не говоря уже о расселении, их никто не предупреждал.