Пока все были в пробках: новосибирец пробежал на лыжах по одной из центральных улиц города

Для передвижения по улицам города сибиряк выбрал, пожалуй, самый удобный вид транспорта

Лыжник проехался по улице Ленина и свернул на улицу Урицкого
Лыжник проехался по улице Ленина и свернул на улицу Урицкого


Сегодня вечером мужчина на лыжах проехал по одной из улиц Центрального района Новосибирска.


Необычную для городской улицы картину увидел корреспондент НГС. «Мужчина средних лет на лыжах обогнал меня. Очень бодренько пролетел. Сперва ехал по [улице] Ленина, потом свернул на [улицу] Урицкого. Возможно, так он просто быстрее перемещается», — предположил корреспондент НГС.


Сегодня НГС рассказал о новосибирце, который решил добираться до своей работы пешком: получилось на 30 минут быстрее, чем на автобусе.


А из-за сильного снегопада, который длился целый день, город сковали сильные пробки — НГС вёл онлайн-трансляцию, где сообщал о многокилометровых пробках, массовых авариях и заторах.

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