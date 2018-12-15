фоторепортаж

«Российский стоматолог — как японский робот»: врачи сняли про свою работу смешные и грустные фото

Они устроили между больницами битву философских кадров

В фотоконкурсе поучаствовали многие больницы и поликлиники Новосибирской области
В фотоконкурсе поучаствовали многие больницы и поликлиники Новосибирской области

Новосибирские врачи устроили фотоконкурс между больницами, на котором попытались отразить свою работу, — они показали НГС самые интересные кадры.


Фотоконкурс объявила Новосибирская областная ассоциация врачей — участники делали снимки для Рождественского фестиваля медиков, который проходит в конце этой недели в НГМУ. Как объяснили в оргкомитете, для конкурса фотографий нужно было показать работу медиков в свободном стиле — и шуточном, и серьёзном.


На конкурс прислали работы больницы Новосибирска и районов области — около 20 медицинских организаций.


«Это возможность показать себя, рассказать о жизни в поликлинике. Подготовка к конкурсу совместный труд, который ещё больше сплачивает коллектив и помогает раскрыть таланты в разных направлениях.


Всё это сказывается и на рабочих показателях, ведь, как известно, талантливый человек талантлив во всём. Активно работаем — активно отдыхаем», — рассказали корреспонденту НГС в клинической стоматологической поликлинике № 3.


В детскую городскую стоматологическую поликлинику на приём приходят нарядные пациенты. На фото — врач Елена Волкова и пациент Кирилл
В детскую городскую стоматологическую поликлинику на приём приходят нарядные пациенты. На фото — врач Елена Волкова и пациент Кирилл


«Российский стоматолог — альтернатива японскому роботу!» — считают в городской стоматологической поликлинике № 3
«Российский стоматолог — альтернатива японскому роботу!» — считают в городской стоматологической поликлинике № 3


«Никто не ошибается тот, кто ничего не делает», — так подписала фото хирурга Александра Китюхи Колыванская ЦРБ 
«Никто не ошибается тот, кто ничего не делает», — так подписала фото хирурга Александра Китюхи Колыванская ЦРБ 


«Хороший врач спасает если не от болезни, то хотя бы от плохого врача!» — ещё один афоризм от Колыванской ЦРБ. На фото — заведующая кабинетом профилактики Ирина Летунова 
«Хороший врач спасает если не от болезни, то хотя бы от плохого врача!» — ещё один афоризм от Колыванской ЦРБ. На фото — заведующая кабинетом профилактики Ирина Летунова 


Анастасия Сергеева — не модель, а врач-невролог Купинской ЦРБ
Анастасия Сергеева — не модель, а врач-невролог Купинской ЦРБ


Терапевт Ольга Ависова в творчестве коллег Колыванской ЦРБ 
Терапевт Ольга Ависова в творчестве коллег Колыванской ЦРБ 


В эту пятницу, 14 декабря, в Новосибирске прошёл ещё один медицинский конкурс — на нём выбрали лучшую медсестру. Победительницей стала 20-летняя Екатерина Шуечкова из областной больницы.

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