«Российский стоматолог — как японский робот»: врачи сняли про свою работу смешные и грустные фото
Они устроили между больницами битву философских кадров
Новосибирские врачи устроили фотоконкурс между больницами, на котором попытались отразить свою работу, — они показали НГС самые интересные кадры.
Фотоконкурс объявила Новосибирская областная ассоциация врачей — участники делали снимки для Рождественского фестиваля медиков, который проходит в конце этой недели в НГМУ. Как объяснили в оргкомитете, для конкурса фотографий нужно было показать работу медиков в свободном стиле — и шуточном, и серьёзном.
На конкурс прислали работы больницы Новосибирска и районов области — около 20 медицинских организаций.
«Это возможность показать себя, рассказать о жизни в поликлинике. Подготовка к конкурсу совместный труд, который ещё больше сплачивает коллектив и помогает раскрыть таланты в разных направлениях.
Всё это сказывается и на рабочих показателях, ведь, как известно, талантливый человек талантлив во всём. Активно работаем — активно отдыхаем», — рассказали корреспонденту НГС в клинической стоматологической поликлинике
В эту пятницу, 14 декабря, в Новосибирске прошёл ещё один медицинский конкурс — на нём выбрали лучшую медсестру. Победительницей стала 20-летняя Екатерина Шуечкова из областной больницы.
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Мария Морсина
Фото предоставлены участниками фотоконкурса