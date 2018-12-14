Новосибирская область заняла 5-е место в рейтинге российских регионов, куда чаще всего едут туристы

Чаще всего в Новосибирск приезжает молодёжь 16–25 лет





Новосибирская область попала в список самых востребованных российских регионов, куда едут отдыхать туристы, — она заняла 5-е место, уступив Свердловской области.





Сегодня Сбербанк опубликовал исследование о том, сколько зарабатывают на внутреннем туризме российские регионы. Одним из самых востребованных регионов для туристов оказалась Новосибирская область — туристы ежегодно тратят здесь 16,8 миллиарда рублей.





Новосибирская область, по данным Сбербанка, уступила Москве и Московской области (141,6 миллиарда рублей), Краснодарскому краю (92 миллиарда рублей), Санкт-Петербургу и Ленинградской области (66,2 миллиарда рублей) и Свердловской области (19,7 миллиарда рублей).





Как сообщают авторы исследования, Новосибирская область пользуется большей популярностью у молодёжи в возрасте от 16 до 25 лет. По мнению аналитиков Сбербанка, это связано, скорее всего, с тем, что в Новосибирск часто едут студенты.





В конце сентября компания Socialdatahub вместе с журналом Strelka Mag составили рейтинг городов, из которых люди переезжают в Москву, — Новосибирск занял в нем шестое место.

