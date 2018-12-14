В Новосибирске прошли соревнования по настольному теннису для игроков, которые не видят
Все спортсмены играют в непроницаемых очках
В Новосибирске прошли первые областные соревнования «Сибирский сет» по игре в шоудаун — настольный теннис среди незрячих.
«Эти были первые областные командные соревнования, которые прошли на базе ресурсного центра "Сотворение". <…> Особенность тенниса для незрячих в том, что игра происходит только на слух. Все находятся в равных условиях: надеваются непроницаемые очки — на случай, если кто-то немного видит. Играют все, скажем так, только ушами», — рассказала корреспонденту НГС организатор турнира, руководитель общественной организации для людей с нарушением зрения «Твой мир» Татьяна Архипова.
Настольный теннис для незрячих отличается от обычного: в шоудауне используются специальные столы с бортами, прямоугольные ракетки и мячик-погремушка, который игроки катают. Цель — закатить мячик в лунку соперника. Эта игра, по словам Татьяны Архиповой, напоминает аэрохоккей. Победителем первых областных соревнований стала команда специализированной школы-интерната для слабовидящих и слепых детей
Весной следующего года в Новосибирске пройдёт отборочный тур на всероссийский чемпионат по игре в настольный теннис среди незрячих.
Незрячие и слабовидящие новосибирцы часто доказывают, что могут вести обычную жизнь. В сентябре НГС рассказал про незрячего студента НГТУ Даниила Соколкина, который помимо учёбы работает на 3 работах и помогает людям.
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Илья Калинин
Фото и видео предоставлено Татьяной Архиповой