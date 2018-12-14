Теперь там сходка: в Ленинском районе появились две ледяные свиньи и «Мерседес»

Вылепленный из снега кабан уселся за руль «Гелендвагена»

Снежный городок на улице Костычева продолжает разрастаться — теперь здесь уже не один, а три поросёнка
Снежный городок на улице Костычева продолжает разрастаться — теперь здесь уже не один, а три поросёнка


Возле дома № 13 на улице Костычева в Ленинском районе Новосибирска появились ещё две снежные фигуры свиней — одна из них уселась за руль машины.


Новые персонажи составили компанию вылепленному здесь ранее кабану в шубе, который облокотился на чёрное авто, напоминающее своими очертаниями Mercedes-Benz S-класса.


Теперь рядом с этой машиной стоит ещё одна — похожая на «Гелендваген», на водительском месте сидит кабан, выглядывающий из салона через открытое окно. Ещё одна снежная скульптура свиньи в тулупе и с галстуком-бабочкой расположилась между двумя припаркованными машинами.


Свинья — символ 2019 года по восточному календарю
Свинья — символ 2019 года по восточному календарю


Фотографии с новыми снежными персонажами редакции НГС предоставила очевидица. По её наблюдениям, кроме свиней возле деревянного барака на Костычева появились и другие скульптуры — Дед Мороз, Снегурочка и Баба-яга. Автору фото удалось выяснить, что фигуры из снега создали местные жители во главе со скульптором-самоучкой. Также они запланировали поставить во дворе новогоднюю ёлку. 


Снежный хряк уселся за руль «Гелендвагена»
Снежный хряк уселся за руль «Гелендвагена»


Кроме поросят во дворе деревянного барака поселились и другие снежные персонажи
Кроме поросят во дворе деревянного барака поселились и другие снежные персонажи


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