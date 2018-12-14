Теперь там сходка: в Ленинском районе появились две ледяные свиньи и «Мерседес»
Вылепленный из снега кабан уселся за руль «Гелендвагена»
Возле дома
Новые персонажи составили компанию вылепленному здесь ранее кабану в шубе, который облокотился на чёрное авто, напоминающее своими очертаниями Mercedes-Benz S-класса.
Теперь рядом с этой машиной стоит ещё одна — похожая на «Гелендваген», на водительском месте сидит кабан, выглядывающий из салона через открытое окно. Ещё одна снежная скульптура свиньи в тулупе и с галстуком-бабочкой расположилась между двумя припаркованными машинами.
Фотографии с новыми снежными персонажами редакции НГС предоставила очевидица. По её наблюдениям, кроме свиней возле деревянного барака на Костычева появились и другие скульптуры — Дед Мороз, Снегурочка и Баба-яга. Автору фото удалось выяснить, что фигуры из снега создали местные жители во главе со скульптором-самоучкой. Также они запланировали поставить во дворе новогоднюю ёлку.
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Ольга Хмелевская
Фото Анны Наумцевой