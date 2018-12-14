«Масло попало на плиту»: из «Сан Сити» второй раз за неделю эвакуировали посетителей

До этого людей из «Сан Сити» выводили два дня назад — 12 декабря





Вечером 14 декабря из МФК «Сан Сити» в Ленинском районе Новосибирска по сигналу тревоги эвакуировали всех посетителей и работников — это была вторая тревога за эту неделю.







По информации подписчика в группе «ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», эвакуация началась в 16:52.





«Эвакуация была. Но покупателям ничего не объяснили и не сообщили причины. С виду как обычная очередная эвакуация, ничего особенного», — рассказал читатель НГС, оказавшийся в здании МФК.





Информацию об эвакуации корреспонденту НГС подтвердил заместитель директора по маркетингу и рекламе Мария Александрова.





«В одном из ресторанов фуд-корта при приготовлении пищи произошло попадание масла на плиту, и возникло задымление.





Пожарная сигнализация сработала в штатном режиме, была проведена эвакуация сотрудников и посетителей торгового центра. Мы приносим извинения за доставленные неудобства», — пояснила Мария Александрова.





С начала декабря в МФК «Сан Сити» прошло три эвакуации. Последняя — 12 декабря, тогда причиной стало запыление в одном из помещений.