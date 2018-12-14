«Им нужно сочувствие, а не травля»: новосибирцы подхватили массовый флешмоб #РакНеЗаразен
Так они поддержали больных детей, которых из-за рака пытались выселить из дома
В социальных сетях начался массовый флешмоб в поддержку семей с онкобольными детьми, которых жители московской многоэтажки хотят выселить, — под хештегом #ракнезаразен пользователи пишут посты о болезни. К акции подключились и новосибирцы.
В середине декабря жильцы дома в Москве попали во всероссийский скандал — они заявили, что хотят выселить из дома детей с онкологическими заболеваниями, так как «рак заразен» (об этом им рассказали по телевизору), сообщало издание Meduza.
По информации «Медузы», квартиру для семей с детьми, у которых есть онкологические заболевания, снимает в московском районе Коньково фонд «Подари жизнь», — там останавливаются те, кто приезжает в Москву на лечение. Фонд объяснял изданию, что федеральные центры не могут вместить всех больных. Поэтому тех, кому позволяют анализы, врачи выписывают на амбулаторный этап лечения и просят приходить на процедуры.
Как сообщал сайт «Такие дела», кампанию против онкобольных детей начала старшая по подъезду в доме — она повесила в подъезде объявление о том, что «рак — это заразное инфекционное заболевание».
Жители десятков городов России в ответ на новости об этой кампании начали писать просвещающие посты с хештегом #ракнезаразен.
«Рак не заразен! Это же понятно! Если непонятно — можно спросить у специалистов! Я болела раком рядом со своими маленькими детьми, своими коллегами, друзьями, соседями!
Неужели бы я могла подвергнуть их такой опасности, если бы знала, что могу их заразить? Я после лечения родила здоровую дочь, в конце концов!
#РакНеЗаразен — наш флешмоб в поддержку больных раком людей! Поддержите и вы! Больным детям нужна помощь или хотя бы сочувствие, а не травля!» — написала в «Инстаграме» сибирячка Екатерина Казакова.
В ноябре 2018 года — после заявления губернатора о приостановке строительства онкоцентра — журналист НГС Дарья Януш также написала колонку о том, как она сама проходила лечение от рака. Материал вызвал большой резонанс — после него власти оперативно сообщили, что проект онкоцентра не заморожен, а будет меняться.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова