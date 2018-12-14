«Им нужно сочувствие, а не травля»: новосибирцы подхватили массовый флешмоб #РакНеЗаразен

Так они поддержали больных детей, которых из-за рака пытались выселить из дома

Многие новосибирцы подхватили флешмоб и тоже пишут посты об онкологии

В социальных сетях начался массовый флешмоб в поддержку семей с онкобольными детьми, которых жители московской многоэтажки хотят выселить, — под хештегом #ракнезаразен пользователи пишут посты о болезни. К акции подключились и новосибирцы.







В середине декабря жильцы дома в Москве попали во всероссийский скандал — они заявили, что хотят выселить из дома детей с онкологическими заболеваниями, так как «рак заразен» (об этом им рассказали по телевизору), сообщало издание Meduza.







По информации «Медузы», квартиру для семей с детьми, у которых есть онкологические заболевания, снимает в московском районе Коньково фонд «Подари жизнь», — там останавливаются те, кто приезжает в Москву на лечение. Фонд объяснял изданию, что федеральные центры не могут вместить всех больных. Поэтому тех, кому позволяют анализы, врачи выписывают на амбулаторный этап лечения и просят приходить на процедуры.







Как сообщал сайт «Такие дела», кампанию против онкобольных детей начала старшая по подъезду в доме — она повесила в подъезде объявление о том, что «рак — это заразное инфекционное заболевание».







Жители десятков городов России в ответ на новости об этой кампании начали писать просвещающие посты с хештегом #ракнезаразен.















«Рак не заразен! Это же понятно! Если непонятно — можно спросить у специалистов! Я болела раком рядом со своими маленькими детьми, своими коллегами, друзьями, соседями!





Неужели бы я могла подвергнуть их такой опасности, если бы знала, что могу их заразить? Я после лечения родила здоровую дочь, в конце концов!





#РакНеЗаразен — наш флешмоб в поддержку больных раком людей! Поддержите и вы! Больным детям нужна помощь или хотя бы сочувствие, а не травля!» — написала в «Инстаграме» сибирячка Екатерина Казакова.









В ноябре 2018 года — после заявления губернатора о приостановке строительства онкоцентра — журналист НГС Дарья Януш также написала колонку о том, как она сама проходила лечение от рака. Материал вызвал большой резонанс — после него власти оперативно сообщили, что проект онкоцентра не заморожен, а будет меняться.

