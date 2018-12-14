«Им нужно сочувствие, а не травля»: новосибирцы подхватили массовый флешмоб #РакНеЗаразен

Так они поддержали больных детей, которых из-за рака пытались выселить из дома

Многие новосибирцы подхватили флешмоб и тоже пишут посты об онкологии
Многие новосибирцы подхватили флешмоб и тоже пишут посты об онкологии

В социальных сетях начался массовый флешмоб в поддержку семей с онкобольными детьми, которых жители московской многоэтажки хотят выселить, — под хештегом #ракнезаразен пользователи пишут посты о болезни. К акции подключились и новосибирцы.


В середине декабря жильцы дома в Москве попали во всероссийский скандал — они заявили, что хотят выселить из дома детей с онкологическими заболеваниями, так как «рак заразен» (об этом им рассказали по телевизору), сообщало издание Meduza.


По информации «Медузы», квартиру для семей с детьми, у которых есть онкологические заболевания, снимает в московском районе Коньково фонд «Подари жизнь», — там останавливаются те, кто приезжает в Москву на лечение. Фонд объяснял изданию, что федеральные центры не могут вместить всех больных. Поэтому тех, кому позволяют анализы, врачи выписывают на амбулаторный этап лечения и просят приходить на процедуры.


Как сообщал сайт «Такие дела», кампанию против онкобольных детей начала старшая по подъезду в доме — она повесила в подъезде объявление о том, что «рак — это заразное инфекционное заболевание».


Жители десятков городов России в ответ на новости об этой кампании начали писать просвещающие посты с хештегом #ракнезаразен.


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Люди с активной жизненной позицией - это прекрасно! Но активные люди, которые ведут борьбу с теми, кому нужна помощь - это за гранью добра и зла! Я сейчас говорю про москвичку, собирающую подписи за запрет сдавать в Москве квартиру мамам с больными раком ребятишками... Рак не заразен! Это же понятно! Если не понятно - можно спросить у специалистов! Я болела раком рядом со своими маленькими детьми, своими коллегами, друзьями, соседями! Неужели бы я могла подвергнуть их такой опасности, если бы знала, что могу их заразить? Я после лечения родила здоровую дочь, в конце-концов! #РакНеЗаразен - наш флешмоб в поддержку больных раком людей! Поддержите и вы! Больным детям нужна помощь или хотя бы сочувствие, а не травля! #ракдурак#ракэтокпиву#маразмкрепчал#москваневсемуголова#ракнеприговор

Публикация от Екатерина Казакова 🐍 (@e.shimkiv77)


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Уже 3-й день гудит интернет и онковыздоравливающие сообщество, о некой неадекватной особе, которая собирает подписи, чтобы ребятишки с диагнозом рак не снимали квартиры в обычном доме близ клиники Рогачева, так как рак заразен и передаётся воздушно-капельным путём и через прикосновения . Так вот что я хочу сказать - огромное спасибо за эти 3,5 года, за всех моих друзей и близких, которые не только приходят ко мне в гости, но и обнимают меня, целуют, держат за руку и всячески хотят меня трогать и осязать! Никто из моего окружения не то что не заразился раком, и знал что #ракнезаразен так и ещё начал профилактически обследоваться и теперь знает, что #ракнеприговор . Это самый правильный флешмоб, который только можно было запустить! Если вы его поддерживаете - разместите фото в ленте или в сториз - со мной или с любым другим онковыздоравливающим человеком и разместите хештег #РакНеЗаразен - расскажите людям вашу позицию, что вы не боитесь НАС, самых обычных людей!!!! . Всех обнимаю и целую♥️, хотите ещё могу чихнуть в вашу сторону🤣 #ракдурак #ракнеприговор #ракэтокпиву . #ЧерныеТакиеЧерные #BlackissoBlack . #ЖивуПолнойГрудью #НиДняМимоЖизни #ВрагуНеСдаетсяНашГордыйВаряг #МояЗимаЛучшаяЗиманаСвете

Публикация от Юлька Чёрная (@subchag)


«Рак не заразен! Это же понятно! Если непонятно — можно спросить у специалистов! Я болела раком рядом со своими маленькими детьми, своими коллегами, друзьями, соседями! 


Неужели бы я могла подвергнуть их такой опасности, если бы знала, что могу их заразить? Я после лечения родила здоровую дочь, в конце концов! 


#РакНеЗаразен — наш флешмоб в поддержку больных раком людей! Поддержите и вы! Больным детям нужна помощь или хотя бы сочувствие, а не травля!» — написала в «Инстаграме» сибирячка Екатерина Казакова.



В ноябре 2018 года — после заявления губернатора о приостановке строительства онкоцентра — журналист НГС Дарья Януш также написала колонку о том, как она сама проходила лечение от рака. Материал вызвал большой резонанс — после него власти оперативно сообщили, что проект онкоцентра не заморожен, а будет меняться.

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