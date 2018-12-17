Новосибирец стал инвалидом на работе и отсудил 650 тысяч

Ленинский районный суд решил, что СГК должна возместить ущерб пострадавшему слесарю

Слесарь Андрей Федотов упал с высоты 9 метров и получил тяжёлые травмы
Слесарь Андрей Федотов упал с высоты 9 метров и получил тяжёлые травмы


Ленинский районный суд Новосибирска постановил выплатить слесарю ТЭЦ-3 Андрею Федотову 650 тысяч рублей — он получил тяжёлые травмы на работе.


Как рассказала корреспонденту НГС адвокат истца Юлия Стибикина, инцидент произошёл в ноябре 2016 года: рабочий упал с высоты 9 метров в котельном цехе новосибирской ТЭЦ-3. 


Решение в пользу новосибирца принято в пятницу, 14 декабря. 


«28.11.2016 года в 16:00 часов в котельном цехе подразделения ТЭЦ-З АО "СИБЭКО" при выполнении работ <…> произошел несчастный случай на производстве, в результате которого [истец] упал вниз с высоты 9 метров. В результате падения [истец] получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу № 34 города Новосибирска. <…> был поставлен диагноз <…> тяжелая сочетанная травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести, открытый проникающий перелом основания черепа по передней черепной ямке, множественные переломы лицевого скелета, ушибленные раны головы, перелом таза, перелом левой бедренной и правой плечевой костей», — говорится в тексте искового заявления, копия которого находится в распоряжении редакции НГС.


По словам адвоката Юлии Стибикиной, после случившегося 


Андрей Федотов остался инвалидом третьей группы — ему ещё предстоит пройти через несколько операций. 


«<…> большое крупное предприятие, и на нём во время выполнения работ работник упал с высоты. Он был травмирован, месяц пролежал в коме. <…> родственники сразу не согласились с актом расследования этого несчастного случая и начали его расследовать. <…> Вся эта беда случилась в 2016 году. Сейчас проведена экспертиза по материалам гражданского дела и там этот акт, наряд на выполнение работ работником, без которого они не допускаются к работе, он подделанный. То есть он переписан и подделана подпись работника в нём. <…> Суд признал факт подделки подписи истца в документах. Имеются результаты экспертизы, подтверждающие это», — рассказала корреспонденту НГС адвокат истца Юлия Стибикина.


В «Сибирской генерирующей компании» корреспонденту НГС рассказали, что после инцидента к нескольким сотрудникам станции были применены взыскания.


«Также мы проведём служебное расследование на основании новых данных, полученных в ходе рассмотрения дела судом, и будем принимать соответствующее решение по итогам расследования», — добавили в пресс-службе СГК.


В ноябре суд обязал строительную компанию ООО «МСК Альфа» выплатить 800 тысяч рублей семье разнорабочего, который упал с высоты 15-го этажа на стройке многоквартирного дома на Богдана Хмельницкого.

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