Новосибирцам предстоит пережить две самые длинные ночи в году

Суббота станет самым коротким днём в году

Самый короткий день в этом году продлится 7 часов 9 минут
Самый короткий день в этом году продлится 7 часов 9 минут


В Новосибирске начинается астрономическая зима — ближайшие две ночи, 22 и 23 декабря, будут самыми длинными в году.


«День зимнего солнцестояния в 2018 году приходится на 22 декабря 05 часов 24 минуты. В этот день центр Солнца удалится от небесного экватора к югу на максимальное расстояние. 


Это соответствует началу астрономической зимы и самому короткому дню в Северном полушарии. 


Это самый благоприятный период для наблюдений различных небесных объектов ночного неба, но зимние холода и частая ненастная погода (в средней полосе России) не позволяют проводить полноценных наблюдений», — прокомментировала корреспонденту НГС сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм.


Ближайшие две ночи будут самыми длинными в году — они будут отличаться по продолжительности только на 2–3 секунды. Обе ночи будут длиться около 16 часов 51 минуты. После этого световой день начнет увеличиваться.


«Но это увеличение будет настолько медленным, что заметно будет только после новогодних праздников», — отметила Виктория Дамм.


В прошлом году начало астрономической зимы пришлось на 21 декабря.

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