Над Новосибирском начался звёздный дождь

Метеорный поток связан с кометой Туттля

На фото — метеорный поток Персеиды в августе 2018 года
На фото — метеорный поток Персеиды в августе 2018 года


Сегодня, 17 декабря, в небе над Новосибирском начался метеорный поток Урсиды.


«Урсиды активны с 17 по 26 декабря. Пик приходится на 23 декабря. В максимуме можно увидеть около 10 метеоров в час, хотя бывали и всплески. Радиант потока находится в созвездии Малой Медведицы. Метеорный поток связан с кометой 8P/Туттля», — рассказала корреспонденту НГС сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм.


Выше всего радиант потока поднимается во второй половине ночи.


Это уже второй метеорный поток декабря, первый — Геминиды — завершился сегодня ночью. Его можно было наблюдать с 4 декабря.

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