Над Новосибирском начался звёздный дождь

На фото — метеорный поток Персеиды в августе 2018 года





Сегодня, 17 декабря, в небе над Новосибирском начался метеорный поток Урсиды.





«Урсиды активны с 17 по 26 декабря. Пик приходится на 23 декабря. В максимуме можно увидеть около 10 метеоров в час, хотя бывали и всплески. Радиант потока находится в созвездии Малой Медведицы. Метеорный поток связан с кометой 8P/Туттля», — рассказала корреспонденту НГС сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм.





Выше всего радиант потока поднимается во второй половине ночи.





Это уже второй метеорный поток декабря, первый — Геминиды — завершился сегодня ночью. Его можно было наблюдать с 4 декабря.