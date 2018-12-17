Над Новосибирском начался звёздный дождь
Метеорный поток связан с кометой Туттля
Сегодня, 17 декабря, в небе над Новосибирском начался метеорный поток Урсиды.
«Урсиды активны с 17 по 26 декабря. Пик приходится на 23 декабря. В максимуме можно увидеть около 10 метеоров в час, хотя бывали и всплески. Радиант потока находится в созвездии Малой Медведицы. Метеорный поток связан с кометой 8P/Туттля», — рассказала корреспонденту НГС сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм.
Выше всего радиант потока поднимается во второй половине ночи.
Это уже второй метеорный поток декабря, первый — Геминиды — завершился сегодня ночью. Его можно было наблюдать с 4 декабря.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Ольгой Сивяковой