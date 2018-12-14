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Новосибирцы сдали в банки монеты на 4 миллиона рублей

Общий вес мелочи составил 7 тонн

Чаще всего жители города приносили 10-копеечные монеты
Чаще всего жители города приносили 10-копеечные монеты


Банк России подсчитал, сколько монет жители Новосибирской области сдали во время акция по бесплатному обмену монет.


Оказалось, что за время акции с 19 по 24 ноября новосибирцы принесли в банки 2 миллиона 61 монету разных номиналов и получили взамен больше 80 тысяч памятных монет и банкнот.


Общая стоимость сданных монет составила 4 миллиона 376 тысяч рублей.


«Каждая третья монета из тех, что принесли на обмен, — 10-копеечная. На втором месте по популярности — рублёвая монета, их принесли 324 тысяч штук. Кстати, именно этих монет больше всего находится на руках у людей: по данным на 1 октября 2018 года, в России в обращении находится 26 миллиардов монет номиналом 10 копеек и 8 миллиардов рублёвых монет. На третьем месте — монеты номиналом 1 копейка и 50 копеек, их по 7,3 миллиарда штук. Всего же монет — почти 67 миллиардов, в среднем по 450 штук на каждого жителя», — сообщили в пресс-службе Сибирского главного управления Банка России.


В дни акции обмен монет на купюры был бесплатным, а вообще банки могут брать за это комиссию. К тому же за обычные монеты они выдавали клиентам памятные деньги: монеты к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 номиналом 25 рублей, 10-рублёвые памятные монеты к Универсиаде 2019 года в Красноярске, а также две памятные банкноты — «крымскую» 100-рублёвую 2015 года и полимерную «футбольную» 2018 года. Впервые подобная акция проходила в прошлом году.


«Цель — вернуть монеты в обращение и объяснить людям, что металлические деньги можно использовать для расчётов постоянно. Возвратность монеты благодаря акции 2017 года выросла в пять раз. Эффект сохранился и в 2018 году: 10- и 50-копеечных монет вернулось в кассы банков даже больше, чем было выпущено в обращение», — добавили в пресс-службе.


В ноябре НГС сделал карту всех отделений банков, которые примут металлические деньги.

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