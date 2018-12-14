На месте ночного клуба на Бориса Богаткова открывается огромный турецкий ресторан

Заведение будет двухэтажным — тут поместится одновременно 250 человек

Ресторан должен открыться до конца этого года. На фото — огромная люстра, которую уже смонтировали в зале заведения





В двухэтажной пристройке к жилому дому на Бориса Богаткова, 208/1 в Октябрьском районе Новосибирска откроется турецкий ресторан. Заведение открывает бизнесмен, торгующий одеждой и обувью.





Помещение закрывшегося развлекательного центра «Изумрудный» займёт ресторан турецкой кухни «Искендер». Как убедился корреспондент НГС, внутри уже закончен ремонт и расставлена большая часть мебели, сейчас завершается монтаж светильников и элементов декора.







Как рассказала НГС директор будущего заведения Любовь Данилова, в двухэтажном ресторане будет 250 посадочных мест. Кроме большого общего зала в заведении оборудованы малый банкетный зал и несколько VIP-комнат, где посетители, сидящие за одним столом, могут отгородиться от остального зала шторами.







В декоре много позолоты и хрусталя





Кухня в ресторане будет турецкой — для этого владельцы уже пригласили поваров из Турции.







«Они по-русски не говорят, а по-турецки, так что общаемся пока на английском языке», — призналась руководитель ресторана.







Меню пока не утверждено, но, по словам Даниловой, цена горячего будет начинаться с 300 рублей. Начать работать «Искендер» должен до конца этого года.







«Искендер» — первый ресторанный проект владельца, ранее он занимался исключительно торговлей одеждой и обувью. По словам Даниловой, ему принадлежат магазины сети «Планета одежды и обуви».







Заведение заняло всю пристройку целиком





Общая площадь пристройки, которую полностью занял ресторан, превышает 700 кв. м.





Единственный в этом году ресторанный проект Новосибирска с сопоставимым количеством посадочных мест — это «Сыроварня», которую осенью открыли на улице Ленина алтайские предприниматели по франшизе московского ресторатора Аркадия Новикова.

