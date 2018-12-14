«Пациенты меня любят»: 20-летняя красавица стала лучшей медсестрой Новосибирска

Екатерина Шуечкова менее полугода работает в областной больнице, но коллектив выдвинул на конкурс именно её

Днём 14 декабря в Новосибирске прошёл конкурс лучших медсестёр и медбратьев — победительницей стала 20-летняя Екатерина Шуечкова из областной больницы.





Конкурс проходил в большом зале Новосибирской областной больницы — в нём участвовали 18 медсестёр и 2 медбрата из районных и городских больниц, родильных домов и поликлиник, рассказала корреспонденту НГС президент Новосибирской ассоциации специалистов сестринского дела Людмила Гололобова. В этой ассоциации состоит более 12 тысяч человек.







«Критерии были — показать свой профессиональный уровень как молодого специалиста и написать эссе, сочинение на тему — почему это мой выбор был в профессии или какой же наставник в медицинской организации помог стать лучше, быстро освоить профессию, показать практические знания», — пояснила организатор.







Людмила Гололобова отметила, что этот конкурс создан в том числе для того, чтобы поднять престиж профессии.







«Мы решили показать, какие же у нас грамотные, хорошие, профессиональные, талантливые молодые специалисты. И чтобы к нам в профессию приходило как можно больше молодых людей, медбратьев — их так не хватает», — добавила она.







Первое место в конкурсе заняла 20-летняя Екатерина Шуечкова из гастроэнтерологического отделения Новосибирской областной больницы.





За неё пришли болеть коллеги и близкие





О себе она сообщила, что попала в больницу ещё во время практики в медколледже, а полноценно начала работать здесь 3,5 месяца назад. Медсестра затруднилась ответить, почему решила стать медиком.







Она обошла 19 соперников и соперниц





«Это воля случая или судьба, потому что я никогда не хотела работать в медицине — никогда не мечтала стать ни врачом, ни медсестрой, мне всегда хотелось на сцене танцевать, стихи писать, стюардессой мечтала быть. А потом в конце 9-го класса — до сих пор не знаю, почему так получилось, решила — пойду в медицинский колледж. Поступила, закончила с красным дипломом», — призналась победительница.











По словам Екатерины Шуечковой, со злыми пациентами она почти не сталкивается.





«В основном меня любят пациенты, потому что я их тоже люблю», — заверила медик.







Организаторы добавили, что призы конкурса — цветы, дипломы и символические подарки.







В этом году новосибирские медики выбрали и лучшего врача — им стал хирург Михаил Колыбелкин, который ездит по миру и бесплатно лечит детей с серьёзными болезнями лица.

