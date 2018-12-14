Новосибирским школьникам разрешили сдать ЕГЭ по китайскому языку

Его внесли в перечень экзаменов по иностранному языку

Заявление на участие в ЕГЭ со школьников собирают до февраля 
Заявление на участие в ЕГЭ со школьников собирают до февраля 


Власти утвердили новые правила сдачи ГИА и ЕГЭ — школьники будут сдавать новый иностранный язык, а также писать экзамен по информатике на компьютере, а не на бумаге.


Новые порядки проведения экзаменов опубликовали на сайте Рособрнадзора. Самые интересные изменения связаны с введением ещё одного иностранного языка. Так, школьникам дали возможность сдать ЕГЭ по китайскому языку — помимо него среди других языков остались английский, немецкий, французский и испанский. 


По словам директора Новосибирского института мониторинга и развития образования Натальи Ярославцевой, заявки на участие в экзаменах школы собирают до 1 февраля, но некоторые районы города уже решили провести ЕГЭ по китайскому.


«У нас уже есть запрос от четырёх районов Новосибирска [на проведение ЕГЭ по китайскому языку], но я думаю, что к весне их будет больше, когда они увидят материалы, демоверсии. 


У нас ещё не сдавали китайский, но мы готовы к этому, у нас есть комиссии и замечательные специалисты. 


Я думаю, это правильно — в Новосибирске должен быть интерес к китайскому языку. В вузах сейчас у нас это развито, это востребовано экономикой, самой жизнью — у нас много иностранных студентов, в том числе из Китая», — рассказала она.


Изменения коснулись и других экзаменов. Раньше выпускники могли сдавать ЕГЭ по математике дважды: на базовом уровне и на профильном. Теперь им придётся выбрать только один уровень, но если результат окажется неудовлетворительным, они смогут сдать экзамен снова на другом уровне в резервные сроки. Выпускники прошлых лет, у которых уже есть аттестат, обяжут сдавать математику только на профильном уровне. Им также разрешили отдавать заверенную копию аттестата вместо оригинала, когда подают заявление на участие в ЕГЭ.


Также экзамен по информатике и ИКТ школьники будут сдавать на компьютере, а не на бумажных бланках, как это было раньше. 


В экзаменах 9-го класса тоже произошли изменения: сроки проведения ГИА чётко разделили на досрочный, основной и дополнительный — в каждом предусмотрели резервные сроки. Заявления на пересдачу в сентябре девятиклассникам нужно подать за две недели до начала экзаменов. В ГИА по русскому языку включили итоговое собеседование, которое станет условием допуска к экзаменам, — за него школьники могут получить зачёт или незачёт. 


Во время последнего ЕГЭ в Новосибирске нашли 18 нарушений — людей выгоняли из аудиторий в основном за шпаргалки и телефоны. А досрочный период экзаменов, который прошёл весной, закончился скандалом — выпускник-отличник подал в суд на областное министерство образования, не согласившись с итогами.

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