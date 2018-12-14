Самолёт из Новосибирска приземлился в Челябинске из-за плохой погоды в Екатеринбурге
Теперь его прибытие в пункт назначения задержится на несколько часов
Сегодня днём в аэропорту Челябинска приземлился самолёт из Новосибирска, летевший в Екатеринбург, — он запросил посадку из-за плохой погоды в аэропорту назначения.
Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Дмитрий, уточнив, что посадку запросил самолёт компании S7.
Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в пресс-центре аэропорта Челябинска.
«Мы вообще приняли сегодня 5 рейсов, а причина одна — туман в Екатеринбурге. То есть это нормально, Екатеринбург использует наш аэропорт как площадку для вынужденной посадки.
[О том, что самолёт запросил внеплановую посадку] стало известно, скажем так, ну ориентировочно к 11 часам (13:00 по Новосибирскому времени. — Прим. ред.)», — уточнили в пресс-центре.
Также в пресс-центре заверили, что в Екатеринбург рейс прибудет с задержкой на несколько часов. «Обычно они стоят от часа до двух, до тех пор, пока туман немного не рассеется и командир воздушного судна не примет решение о взлёте», — сказали в аэропорту.
В начале декабря в Новосибирске был задержан вылет самолёта Embraer 170 компании S7 рейса Новосибирск-Екатеринбург из-за неполадок на борту — в самолёте летела группа «Чайф».
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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова