Жители «Родников» и «Снегирей» завалили мэрию жалобами на многокилометровые пробки

До площади Калинина по утрам им приходится добираться по два часа

«Снегири» и «Родники» стоят в пробках — уставшие от заторов жители направили в мэрию свои предложения





Жители новосибирских микрорайонов «Родники» и «Снегири» устали стоять в бесконечных пробках и начали заваливать мэрию требованиями исправить ситуацию.







Накануне житель улицы Гребенщикова Александр Глушинский запустил необычный флешмоб в пабликах для жителей «Родников» в соцсети «ВКонтакте»: он предложил соседям направить в интернет-приёмную мэрии как можно больше заявлений с требованием решить проблему многокилометровых пробок.







В итоге, по словам Глушинского, за сутки с жалобами к властям обратились несколько десятков жителей «Снегирей» и «Родников».







«Там в комментариях люди отписываются. Я их специально не отсчитываю, но, по моим ощущениям, на сейчас уже, наверное, порядка сорока [заявлений подано] за сутки», — рассказал Александр Глушинский корреспонденту НГС.







По словам организатора флешмоба, при благоприятном раскладе из дома до офиса в центре города, на улице Романова, ему удаётся добраться утром примерно за час. Но с усилением пробок время на дорогу увеличивается в два раза.







«С 5-го и 6-го микрорайонов города Новосибирска есть только три узких выезда, которые к тому же пересекаются необорудованными и разбитыми железнодорожными переездами: через Мочищенское шоссе, через улицу Объединения и через улицу Богдана Хмельницкого. Из-за этого каждое утро жители стоят в многокилометровых пробках. Зимой положение ухудшается из-за нечищеных дорог. Ещё более ситуация усугубилась с открытием улицы Георгия Колонды и изменением знака приоритета на перекрёстке Фадеева – Объединения: если раньше на дорогу до площади Калинина тратилось около часа, то теперь в особо "удачное" утро можно простоять в пробке 1,5–2 часа», — говорится в тексте заявления, которое Александр Глушинский предложил соседям в качестве образца.







Кроме того, по словам Глушинского, машины, въезжающие в город с Северного обхода, также встают в глухую пробку «из-за ужасного состояния переезда и проезжей части у улицы Кубовой».







В своём заявлении Александр Глушинский предлагает несколько способов борьбы с пробками на выезде из «Родников» и «Снегирей». В частности, он уверен, что справиться с заторами можно, если вместо знаков приоритета на перекрёстке Фадеева, Окружной и переулка Рекордного поставить светофор, а также расширить проезжую часть на Фадеева, продлить её до Гребенщикова и оборудовать железнодорожный переезд возле гипермаркета «Лента» на Мясниковой. Кроме того, житель «Родников» считает, что железнодорожный переезд на Объединения слишком узкий — заявитель предлагает его расширить, а также отремонтировать и расширить проезжую часть от переезда до Учительской.







«Я людям предложил вот этот образец. Может, кто-то что-то правит, какие-то свои предложения дописывает, своё видение ситуации — тут уж я не знаю», — пояснил корреспонденту НГС Александр Глушинский.







В образце заявления подчёркивается, что его автор пойдёт в прокуратуру и суд, если мэрия не выполнит свои обязанности и не примет конкретных мер для борьбы с пробками.







Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, что именно и когда власти планируют предпринять для победы над пробками в «Родниках» и «Снегирях» и воспользуются ли они перечисленными в заявлениях предложениями горожан.

