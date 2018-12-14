Пытались сжечь, потом утопили: стали известны подробности жестокого убийства под Новосибирском

По подозрению в убийстве задержаны трое жителей Искитимского района

Евгений Загвозкин пропал осенью
Евгений Загвозкин пропал осенью


По подозрению в убийстве 34-летнего Евгения Загвозкина, тело которого достали из реки спасатели 12 декабря, задержаны трое жителей посёлка Листвянский Искитимского района Новосибирской области.


По информации НГС, тело убитого было завернуто в одеяло. Местные жители, знакомые с ситуацией, предполагают, что преступники сначала пытались сжечь труп, а потом утопили его в реке Шипуниха. К телу мужчины были привязаны кирпичи, которые удерживали его на дне реки. Преступление было совершено минувшей осенью. 


«Я толком ещё ничего не знаю, ещё следствие идёт, надо съездить к следователю, — рассказала корреспонденту НГС сестра погибшего Марина. — Пропал он давно. С задержанными не общался... Я вообще ничего не знаю». 


По факту обнаружения тела новосибирские следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В пресс-службе СУ СК России по НСО ранее сообщили, что подозреваемые задержаны, но разглашать информацию о преступлении в ведомстве пока не могут в интересах следствия

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